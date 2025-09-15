«أبوظبي للجولف» تستقطب «3 نجوم»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وجولة «دي بي ورلد»، مشاركة مات فيتزباتريك وتيريل هاتون وروبرت ماكنتاير، نجوم كأس رايدر، والفائزين بألقاب سلسلة رولكس، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، التي تُقام من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، وينضم «الثلاثي» إلى روري ماكلروي الباحث عن الحفاظ على لقب بطل الموسم لـ «السباق إلى دبي».

وأسهم «الرباعي» في الفوز الكبير لفريق أوروبا على الولايات المتحدة في كأس رايدر 2023، على أن يشاركوا الأسبوع المقبل في نسخة العام الحالي التي تقام في نيويورك للدفاع عن اللقب.

ويعيش النجم الأسكتلندي روبرت ماكنتاير، المصنف التاسع عالمياً، موسماً متميزاً بعدما حلّ وصيفاً في بطولة أميركا المفتوحة على ملعب أوكمونت، وفي بطولة بي إم دبليو على ملعب كايفز فالي، إلى جانب إنهائه البطولة البريطانية المفتوحة في المركز السابع.

ويعود الإنجليزي تيريل هاتون، بطل نسخة 2019 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، إلى ياس لينكس، بعد أن حل وصيفاً في النسخة الماضية، ويحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد فوزه ببطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» خلال يناير الماضي، وحصوله على المركز الرابع في بطولة أميركا المفتوحة هذا العام.

وقدّم مات فيتزباتريك، بطل أميركا المفتوحة 2022، موسماً ثابتاً هذا العام، حقق خلاله 6 مراكز ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم، من بينها المركز الرابع في البطولة البريطانية المفتوحة.

ويملك فيتزباتريك في رصيده تسعة ألقاب في جولة دي بي ورلد، ويتطلع إلى البناء على زخمه الأخير، بعدما حقق مركزين متتاليين ضمن العشرة الأوائل في جولة دي بي ورلد خلال الأسبوعين الأخيرين، كما يطمح إلى إضافة لقب جديد من سلسلة رولكس مع انطلاق التصفيات الختامية.

وتنظم البطولة من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، وتُشكّل المحطة قبل الأخيرة، والتي تسبق مباشرة البطولة الختامية في دبي، حيث يُتوج بطل السباق إلى دبي.

ويشارك في البطولة أفضل 70 لاعباً متاحاً، بعد سلسلة بطولات «باك 9»، لتكون رابع بطولات سلسلة رولكس هذا العام، وتعود البطولة إلى ياس لينكس للعام الرابع على التوالي، بعد فوز الإنجليزي بول وارينج بلقبه الأول في سلسلة رولكس عام 2024.

ويحظى جمهور البطولة بفرص حضور متنوعة، ويكون الدخول العام مجانياً في اليومين الأولين، على أن تبدأ أسعار التذاكر من 75 درهماً لليومين الأخيرين، مع حسم بنسبة 25%، خلال فترة العرض الترويجي الحصري، كما يمكن للمشجعين ترقية تجربتهم مع خيار «بار أون ناين» الذي انطلق في نسخة 2024، وحقق إقبالاً كبيراً، حيث تتوفر تذاكر بسعر يبدأ من 230 درهماً، متضمناً قسيمة طعام وشراب بقيمة 100 درهم، أما تجربة الضيافة المتميزة فتتمثل في جناح البطولة المطل على الحفرة 18، حيث يستمتع الضيوف بضيافة فاخرة وإطلالة بانورامية على مجريات المنافسات، بأسعار تبدأ من 1680 درهماً.