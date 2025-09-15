الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

120 لاعباً في بطولة «آسيا باسيفيك» للجولف

120 لاعباً في بطولة «آسيا باسيفيك» للجولف
15 سبتمبر 2025 14:28

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليوم.. منتدى «تريندز» السنوي الخامس حول الإسلام السياسي
السفارة المكسيكية لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني


يشارك 120 لاعباً من 41 دولة في بطولة آسيا-الباسيفيك للهواة في الجولف، والتي تعد الأهم في آسيا والمحيط الهادئ، وتقام في ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف في دبي من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل.
وتعود البطولة المرموقة إلى الإمارات للمرة الثانية، وتعد الدولة من أبرز محطات الهواة في العالم، إذ تمنح الفائز فرصة المشاركة في بطولة الماسترز، وبطولة بريطانيا المفتوحة، ما يجعلها محطة أساسية في مسار اللاعبين إلى العالمية، وجسر عبور نحو الاحترافية والمجد الرياضي.
وتأتي الاستضافة مع انتخاب اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، في منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ما يمنح الاتحاد المحلي دفعة قوية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الهاشمي: «استضافة بطولة آسيا-الباسيفيك للهواة في الإمارات تأكيد على اهتمام قيادتنا ودعمها للرياضة، والبطولة لا تعد مجرد منافسة، بل منصة لتطوير اللاعبين وفتح آفاق جديدة لهم، وفخورون بأن تكون الإمارات محطة رئيسة لبطولة بهذا الحجم، وهي تعكس مكانة الدولة العالمية، وتترجم اهتمام قيادتنا بتطوير الرياضة، وأصبح الجولف في الإمارات جزءاً من منظومة رياضية وسياحية متكاملة تستقطب البطولات الدولية، وتقدم صورة مشرّفة عن قدراتنا التنظيمية».
وأضاف: «من موقعي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي، أعمل على توسيع قاعدة التعاون مع الاتحادات الوطنية، وتعزيز دور الإمارات محركاً رئيساً لتطور اللعبة في المنطقة»، والمنافسات ليست مجرد بطولة للهواة، بل حدث استراتيجي عالمي يؤكد ثقة المجتمع الرياضي الدولي بالإمارات، وقدرتها على الجمع بين التنظيم الراقي وصناعة المستقبل الرياضي.

الإمارات
الجولف
اتحاد الجولف
عبدالله الهاشمي
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©