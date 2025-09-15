120 لاعباً في بطولة «آسيا باسيفيك» للجولف



دبي (الاتحاد)



يشارك 120 لاعباً من 41 دولة في بطولة آسيا-الباسيفيك للهواة في الجولف، والتي تعد الأهم في آسيا والمحيط الهادئ، وتقام في ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف في دبي من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل.

وتعود البطولة المرموقة إلى الإمارات للمرة الثانية، وتعد الدولة من أبرز محطات الهواة في العالم، إذ تمنح الفائز فرصة المشاركة في بطولة الماسترز، وبطولة بريطانيا المفتوحة، ما يجعلها محطة أساسية في مسار اللاعبين إلى العالمية، وجسر عبور نحو الاحترافية والمجد الرياضي.

وتأتي الاستضافة مع انتخاب اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، في منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ما يمنح الاتحاد المحلي دفعة قوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الهاشمي: «استضافة بطولة آسيا-الباسيفيك للهواة في الإمارات تأكيد على اهتمام قيادتنا ودعمها للرياضة، والبطولة لا تعد مجرد منافسة، بل منصة لتطوير اللاعبين وفتح آفاق جديدة لهم، وفخورون بأن تكون الإمارات محطة رئيسة لبطولة بهذا الحجم، وهي تعكس مكانة الدولة العالمية، وتترجم اهتمام قيادتنا بتطوير الرياضة، وأصبح الجولف في الإمارات جزءاً من منظومة رياضية وسياحية متكاملة تستقطب البطولات الدولية، وتقدم صورة مشرّفة عن قدراتنا التنظيمية».

وأضاف: «من موقعي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي، أعمل على توسيع قاعدة التعاون مع الاتحادات الوطنية، وتعزيز دور الإمارات محركاً رئيساً لتطور اللعبة في المنطقة»، والمنافسات ليست مجرد بطولة للهواة، بل حدث استراتيجي عالمي يؤكد ثقة المجتمع الرياضي الدولي بالإمارات، وقدرتها على الجمع بين التنظيم الراقي وصناعة المستقبل الرياضي.