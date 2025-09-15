الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين

15 سبتمبر 2025 15:30

 
الفجيرة (الاتحاد)

ينظم مركز دبا لبناء الأجسام، وبإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين، يوم 26 سبتمبر الجاري، وبمشاركة نخبة من اللاعبين من حول العالم، يمثلون 10 جنسيات من أوروبا وآسيا والدول العربية والخليجية، يتنافسون لحصد لقب «أقوى ذراع».
وثمّن سالم الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعم ورعاية مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للبطولات التنافسية، والأنشطة الرياضية التي ينظمها مركز دبا لبناء الأجسام، ومنها بطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين، وبما يسهم بتطور هذه الرياضة النوعية، والتي أصبحت تتمتع برصيد عالٍ من الجماهيرية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تواصل استعداداتها للوصول إلى الجاهزية التنظيمية والفنية الكاملة، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للفائزين أكثر من 15 ألف درهم.
ووجه الصريدي الدعوة إلى جميع عشاق الرياضة والجمهور للحضور ومتابعة الحدث الرياضي المتميز، والاستمتاع بأجواء المنافسة القوية والإثارة التي تشهدها البطولة.
من جهته، وصف فيصل الغيص الزعابي، رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين وعضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة بأنها إحدى المنافسات الأساسية على جدول الفعاليات السنوية التي يشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة.
 

