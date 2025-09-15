الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الميني فوتبول» يشارك في 4 بطولات

«الميني فوتبول» يشارك في 4 بطولات
15 سبتمبر 2025 15:14

 
دبي (وام)

اليوم.. منتدى «تريندز» السنوي الخامس حول الإسلام السياسي
السفارة المكسيكية لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني


أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد برنامج متكامل استعداداً لمشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2027، وكأس العرب 2026، وكأس آسيا 2026، بالإضافة إلى البطولة الدولية في فبراير 2026.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، أن احتضان الإمارات للنسخة الأولى من البطولة العربية، في أبريل المقبل خطوة مهمة من شأنها تسليط الضوء على تطور اللعبة، ورفع مستوى الشغف بها.
وكشف عن خطة طويلة بالتنسيق مع بدر إبراهيم مدرب المنتخب، لوضع اللاعبين في أفضل درجات الاستعداد، بالتدريبات المتدرجة، وصولاً للمشاركة في البطولة الدولية في فبراير 2026، ثم الانتقال إلى بطولة العرب في أبريل، تعقبها المشاركة ببطولة كأس آسيا في يوليو بإندونيسيا، والمؤهلة إلى مونديال 2027.
ونوه بالمستوى المتميز لمنتخبنا الوطني في دولية أوزبكستان مؤخراً، وحصد المركز الرابع بعد نتائج إيجابية في الدور التمهيدي، بالتفوق على طاجيكستان 1-صفر، وباكستان 3-صفر، وأوزبكستان 2-1، بالإضافة إلى فوز المدرب بدر إبراهيم بجائزة الأفضل في البطولة.

الإمارات
كرة القدم
تصفيات كأس العالم
كأس العرب
كأس آسيا
