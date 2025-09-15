الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كلباء يستعيد خدمات موناجلو أمام دبا

كلباء يستعيد خدمات موناجلو أمام دبا
15 سبتمبر 2025 16:36

 
فيصل النقبي (كلباء)

يستعيد كلباء خدمات مهاجمه الدولي الإيراني شهريار موناجلو، في المباراة المهمة أمام دبا، يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما غاب عن لقاء الوحدة، وأثّر ذلك على القوة الهجومية للفريق، قبل أن يؤكد الجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة.
ويعوّل رازوفيتش المدير الفني لفريق كلباء على عودة موناجلو لقيادة الخط الأمامي، لما يتمتع به من قدرة تهديفية عالية، خاصة أن الفريق في حاجة ماسة إلى مهاجم قناص قادر على استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، وحسم المواجهات الصعبة.وتكتسب المباراة أهميتها من موقف الفريقين في جدول الترتيب، حيث يسعى كلباء إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه، وتمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الجولات القادمة.
وكان كلباء استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام النصر بهدف في الجولة الأولى، قبل أن ينتزع فوزاً ثميناً على بني ياس بهدف في الجولة الثانية، ثم تعادل سلبياً مع الوحدة في الجولة الثالثة، ليجمع الفريق أربع نقاط وضعته في المركز العاشر بجدول الترتيب، قبل مواجهة دبا.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
دبا الفجيرة
