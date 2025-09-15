اللجنة العليا المنظمة تواصل التحضير لـ «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»



أبوظبي (الاتحاد)



عقب الزخم والنجاح الذي حققته مشاركتها مؤخراً، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي اختتم فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تواصل اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 خطواتها الاستراتيجية نحو التحضير للحدث، حيث اختتمت مؤخراً جلسة مثمرة مع الاتحادات الرياضية في الإمارات، وتستعد الآن لعقد قمة الشركاء والرعاة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن جوهر ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، بل هي حركة مجتمعية شاملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة النشاط والشغف بالرياضة والحياة الصحية على مدار العام، ومن دواعي فخرنا أن تحتضن أبوظبي هذه الفعالية، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى، ونتطلع لاستقبال المشاركين من شتى أنحاء العالم، مؤكدين التزامنا بالعمل مع شركائنا لتقديم تجربة استثنائية تبقى محفورة في ذاكرة الجميع».

تُعد ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أكبر حدث رياضي دولي متنوع تستضيفه المنطقة، حيث تقام منافساته في أبوظبي من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون ضمن أكثر من 30 رياضة متنوعة، بينها 6 رياضات تراثية تعكس الهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.

وباعتبارها النسخة الأولى من ألعاب الماسترز في الشرق الأوسط، يُشكل الحدث منصة رياضية ومجتمعية رائدة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، وترسيخ روح التواصل المجتمعي، والتأكيد على أن التميز الرياضي لا تحدّه الأعمار، ويتوقع أن تستقطب الألعاب مشاركين من أكثر من 100 جنسية، مما يدعم التفاعل بين الأجيال والصحة المستدامة.

وتشمل قائمة الرياضات المشاركة كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الجودو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المواي تاي، الرماية، تنس الريشة، رفع الأثقال، كرة الطاولة، التنس، البادل، ألعاب القوى، الإسكواش، الشطرنج، ركوب الدراجات، سباق الحواجز، السباحة، الجولف، التجديف بزوارق الكاياك أو الكانو، الإبحار بالقوارب الشراعية، الترايثلون، البولينج، كرة الشبكة، الرجبي، الكريكيت، المصارعة، الرماية بالقوس والسهم، رياضة التوجه بالبوصلة، وقفز الحواجز بالخيول، بالإضافة إلى ست رياضات إماراتية تشمل الصقارة، سباق التحمل للخيول، سباقات الهجن، التبة، الإبحار بقوارب الداو والغوص، وفي إطار مساعيها لتعزيز روح الوحدة المجتمعية، تم فتح باب المشاركة في 18 فئة رياضية أمام أصحاب الهمم.

وتقام فعاليات البطولة في أكثر من 20 موقعاً رياضياً في أبوظبي، من بينها أكاديمية فاطمة بنت مبارك، استاد مدينة زايد الرياضية، العين أدفنتشر، الكورنيش، المرفأ، الوثبة، بادل كينجدوم أبوظبي، جامعة نيويورك أبوظبي، جزيرة الحديريات، سبيس 42، فندق إرث، قصر الإمارات، مبادلة أرينا، مبزرة الخضراء، مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مركز أبوظبي للكريكيت والرياضات، مركز خليفة الدولي للبولينج، مسبح مدينة محمد بن زايد، نادي أبوظبي للرياضات البحرية، نادي أبوظبي للصقارين، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وكانت اللجنة المنظمة أطلقت مرحلة تسجيل المتطوعين بالشراكة مع مؤسسة الإمارات في يوليو الماضي، لتوفير فرصة فريدة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، وترك أثر مجتمعي مستدام، حيث يتم استقبال المتطوعين من مختلف الفئات، بما في ذلك الطلبة والمهنيون وعشاق الرياضة ورواد العمل المجتمعي.

كما شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إطلاق السوار الرسمي للألعاب، في خطوة تعكس دعم القيادة الكبير لهذا الحدث وتشجيعهم للمشاركة المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة النشطة، ويمثل السوار رمزاً للألعاب ورفيقاً للمشاركين والداعمين، حيث سيرافقهم في مراحل التحضير وحتى انطلاق الألعاب.

وتُعد المشاركة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مفتوحة لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فما فوق، من دون قيود على الخبرة أو المستوى الرياضي.