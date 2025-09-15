الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سالم المزروعي: «تقارب المستوى» شعار اليوم الرابع في مهرجان العين للهجن

سالم المزروعي: «تقارب المستوى» شعار اليوم الرابع في مهرجان العين للهجن
15 سبتمبر 2025 17:09

 
علي معالي (أبوظبي)

يرى سالم عبيد المزروعي، محلّل سباقات الهجن أن منافسات اليوم الرابع من سباقات اللقايا، ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن، شهدت تقارباً في الأرقام بين أغلب الأشواط، ما يعكس الارتفاع المستمر في مستوى الجاهزية، مع مرور أيام التمهيدي، وأن كل شوط كان له الطابع الخاص، لكن المشترك بينها، هو الحضور القوي للمنافسة حتى الأمتار الأخيرة.
قال سالم المزروعي: «أفضل التوقيت سُجل باسم القرم بزمن 6:03:11 دقيقة، يؤكد سرعة عالية على أرضية ميدان الروضة، ويعطي مؤشراً بأن المطايا دخلت أجواء المنافسات مبكراً، وتميّز أيضاً توقيت الحاكمة (6:03:84 دقيقة) ومروح (6:03:95 دقيقة)، ما يعني أن الصدارة لم تُحسم بفوارق واسعة، بل بجزء من الثانية، وبقية الأشواط حافظت على متوسط بين 6:05 دقيقة و6:07 دقيقة، مما يعكس تقارب مستويات المقدمة، واستقرار الأداء الفني بشكل عام.
وأضاف: «مجريات الأشواط حملت طابعاً فنياً قوياً، منذ البداية وحتى خط النهاية، حيث ظهرت السرعة العالية في المراحل الأولى، مع انضباط واضح في الأداء، قبل أن تحتدم المنافسة في المنعطفات، وتبرز القوة الحقيقية للمطايا في الأمتار الأخيرة، والفوارق ضئيلة جداً، ما جعل التكتيك وحسن توظيف الاندفاع عاملاً حاسماً، كما تميّزت بعض الأشواط بطابع جماعي حابس للأنفاس حتى اللحظة الأخيرة، بينما برز في أخرى التفوق الفردي لمطايا استطاعت أن تحسم الموقف بثبات، لتؤكد جميعها أن المستوى في تصاعد وأن الجاهزية تسير بخط متسارع نحو الذروة».
وقال: «الأجواء كانت مفعمة بالحماس، بحضور جماهيري أعطى السباق مذاقاً خاصاً، وتخللها تشجيع وتفاعل مع كل مطيّة تنافس على الصدارة، كما أن المشاركين أظهروا التزاماً واضحاً وانضباطاً يعكس قيمة هذا المهرجان ومكانته، ليخرج اليوم بصورة متكاملة امتزج فيها حُسن التنظيم بروح الجماهير وقوة التحدي على أرض الميدان».

 

الإمارات
العين
مهرجان العين للهجن
الهجن
سالم المزروعي
