عبد العزيز بن تركي رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم

الرياض (د ب أ)

نصَّبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد بالتزكية، لدورة جديدة تمتد لأربعة أعوام بين 2025 و2029، وذلك في اجتماعها الثامن والعشرين، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وزكّت الجمعية العمومية كلاً من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وهاني أبو ريدة وفوزي لقجع وهاشم حيدر وعبد الله الجنيبي وأحمد يحيى ومعتصم جعفر لعضوية مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى عضوية دولة فلسطين، للفريق جبريل الرجوب، وعضوية المقعد النسائي سمر نصار.

وبهذه المناسبة، رحّب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في مستهل كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد العربي بممثلي الجمعية، وقال: «أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد العربي، سائلاً الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات محبي رياضة كرة القدم العربية».

أضاف: «نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة، نتطلع من خلالها للعمل نحو تحقيق طموحات كل الرياضيين العرب، وتعزيز برامج هذا الاتحاد والنهوض بها في الوقت الذي نحتفل فيه جميعاً بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، مثمنين لكل من عملوا في هذا الاتحاد من رؤساء ومسؤولين وقيادات كان لهم عظيم الأثر في مسيرة الاتحاد ومساهمته في حضور وتميز الكرة العربية».

وهنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الأشقاء في المملكة المغربية بالفوز بشرف استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا، متمنياً التوفيق لهم في هذه النسخة.

كما أعرب عن فخره واعتزازه الكبيرين بفوز بلاده المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، قائلاً: «نريد أن نؤكد للعالم ولعشاق كرة القدم أنهم سيعيشون تجربة فريدة ونوعية في هذه النسخة»، متمنياً كذلك التوفيق للأشقاء في دولة قطر في استضافة وتنظيم كأس العرب 2025.