سيواني يقود تدريبات مونشنجلادباخ وسط «مصير غامض»!

15 سبتمبر 2025 18:31

مونشنجلادباخ (د ب أ)

قاد جيرارو سيواني تدريبات فريق بروسيا مونشنجلادباخ، اليوم، وسط تكهنات حول مستقبله في أعقاب الهزيمة القاسية أمام فيردر بريمن 0-4 أمس الأحد بالدوري الألماني لكرة القدم.
وفي الوقت نفسه، يعقد المسؤولون في النادي اجتماعات أزمة بعد أن رفض رولاند فيركوس، المدير الرياضي، دعم سيواني عقب هزيمة الأمس.
ويملك مونشنجلادباخ نقطة واحدة فقط في رصيده بعد أول ثلاث مباريات بالدوري الألماني، ولم يسجل أي هدف حتى الآن، مع الوضع في الاعتبار أن الفريق لم ينجح في الفوز في آخر عشر مباريات بالموسم الماضي ولم يسجل في خمس مباريات.
وقال فيركوس: «أحتاج إلى التفكير بشأن ذلك الأمر، ثم سنرى ما سيحدث».
وأضاف: «أرى أن تلك نتيجة محبطة وليس ما كنا نأمل به، وعلينا العمل على ذلك، يجب عليك البحث عن المشكلة الرئيسية وتعمل على حلها مع الفريق والمدرب بأسرع وقت ممكن، هذا ما أطالب به وهذا يخص النادي».
من جانبه دعم المهاجم روبن هاك مدربه سيواني، وأبدى ثقته في قدرة الفريق على استعادة اتزانه قائلاً: «أنا مقتنع بالفريق والمدرب ولدي قناعة كبيرة بأننا سنفعلها».
وتولى سيواني تدريب مونشنجلادباخ منذ عام 2023 وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وكان الفريق ينافس على أحد البطاقات الأوروبية قبل أن ينهار في الجولات الأخيرة.
وسيواجه مونشنجلادباخ في المباراة المقبلة باير ليفركوزن، وصيف الموسم الماضي، والذي قام بتعيين الدنماركي كاسبر هوليماند كمدير فني للفريق خلفاً للهولندي إيرك تن هاج.

