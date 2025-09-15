طاقم تحكيم أجنبي لـ«قمة» الأهلي والزمالك

القاهرة (د ب أ)

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ببطولة الدوري.

وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، أن هذا التحرك من رابطة الأندية بعد تلقيها طلباً رسمياً من النادي الأهلي، الذي طالب فيه بضرورة وجود طاقم تحكيم دولي للمباراة، ضماناً للحيادية وتحقيقاً لأعلى معايير العدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وقال: «من المتوقع أن يدرس اتحاد الكرة الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سير المباراة بسلاسة ونزاهة، حيث تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها قد تحدث تغييراً كبيراً في مسار بطولة الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة».

وأضاف:«تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة من رابطة الأندية المحترفة لضمان تنظيم مباريات الدوري بأفضل شكل ممكن، وتجنب أي جدل قد ينشأ حول القرارات التحكيمية».