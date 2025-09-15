الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سوزا: «أبطال آسيا للنخبة» بطولة «خارقة»!

سوزا: «أبطال آسيا للنخبة» بطولة «خارقة»!
15 سبتمبر 2025 19:17

معتصم عبدالله (دبي)

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 يعتبر بطولة «خارقة» بكل المقاييس، مشيراً إلى الفوارق الواضحة بين الدوري الإماراتي ونظيريه في السعودية وقطر، سواء على صعيد الاستثمار أو مستوى الكفاءة.
ويستهل شباب الأهلي مشواره القاري بمواجهة تراكتور الإيراني غداً الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب، بعدما ضمن الفريقان المشاركة في النسخة الحالية عقب تتويجهما بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي.
وقال سوزا: «نخوض أهم بطولة في القارة، وهي فرصة للتطور الفردي والجماعي، تراكتور فريق بطل، يمتلك كفاءة عالية وحماساً كبيراً، وعلينا أن نلعب بشجاعة وشغف، مع الالتزام بهويتنا وأسلوبنا سعياً للفوز والتأهل إلى الأدوار الإقصائية».
وأضاف: «لدي ثلاثة عناصر أساسية للتطور والتنافس، وهذه البطولة تضم مدربين كباراً وأفكاراً تدريبية متنوعة، ما يمنحها قيمة عالمية. نملك لاعبين بمستوى عالٍ، رغم غياب سردار أزمون الذي يواصل برنامجاً تأهيلياً خاصاً، وسنعتمد على البدلاء لتعزيز الأداء والتطور».
وشدد المدرب البرتغالي على أن طموح «الفرسان» يتمثل في التقدم بعيداً في البطولة، وقال: «لا نسعى إلى مقارنة أنفسنا بالأندية الأخرى، خصوصاً في الجوانب الاستثمارية، كما هو الحال في السعودية وقطر، بل نركز على شخصية شباب الأهلي، والبحث عن الانتصارات لإسعاد جماهيرنا».
من جانبه، أوضح نيمانيا ماكسيموفيتش لاعب شباب الأهلي: «نخوض تحدياً جديداً، وندرك صعوبة المنافس، لكننا نطمح أن تكون مباراتنا أمام تراكتور انطلاقة قوية في مشوار البطولة، ونثق بقدرتنا على الوصول إلى أبعد نقطة فيها».

