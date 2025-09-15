الشارقة يخطف الغرافة في الدقيقة 100

علي معالي (الشارقة)

خطف الشارقة فوزاً مثيراً، وهزم الغرافة القطري 4-3، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة.

بدأ الغرافة المباراة بتسجيل هدفين عن طريق ياسين براهيمي وخوسيلو في الدقيقتين 33 و49 من الشوط الأول، وتعادل للشارقة راي ماناج وعثمان كمارا في الدقيقتين 60 و62، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثالث من الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 91 تعادل للشارقة ماناج بالهدف الثالث، وفي الدقيقة 100 استعاد إيجور ذاكرة التهديف من جديد، وسجل الهدف الرابع ليحسم اللقاء 4-3، في مباراة غريبة من جانب المدرب ميلوش في تشكيلته لبداية المباراة، والتي كادت أن تجعل المباراة تضيع من بين يدي «الملك» على أرضه وبين جماهيره.

بدأ ميلوش مدرب الشارقة بشكل غريب، حيث وضع إيجور كورنادو وفراس بالعربي وعادل تعرابت على مقاعد البدلاء، معتمداً على بوبليتي وفيتا فيتاي وميلوني في خط الوسط، ومع الوقت أراد المدرب تصحيح أخطاء البداية حتى نجح بعد دخول إيجور وكمارا وتعرابت وهارون إبراهيم.

لعب الفريقان ببطريقة واحدة، وكانت الهجمة الخطيرة الأولى من نصيب ماناج، وتصدى لها حارس الغرافة، وأشرك ميلوش مدرب الشارقة عادل تعرابت في الدقيقة 20 بعد الإصابة التي تعرض لها لوان بيريرا، وفي الدقيقة 33 نجح الجزائري ياسين براهيمي من تسجيل هدف الغرافة من ضربة جزاء بعد العودة إلى تقنية الـ«فار»، وبعد الهدف هاجم الشارقة لتحقيق التعادل، واستطاع الغرافة في الدقيقة 45+4 من أن يضيف الهدف الثاني عن طريق خوسيلو لينتهي الشوط الأول بتقدم الغرافة 2-0.

وفي الشوط الثاني أجرى ميلوش تغييرات إضافية لتعديل الوضع، ونجح «الملك» بالفعل في ذلك، حيث نجح ماناج في تقليص الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 60، عندما سدد ضربة جزاء تصدى لها حارس الغرافة ليعود المهاجم الألباني ويودعها الشباك القطرية، ونجح كمارا بعدها بدقيقتين في التعادل، وفي الدقيقة 73 وارتكب شاهين خطأ يحتسبها الحكم ضربة جزاء سجل منها خوسيلو الهدف الثالث، وفي الدقيقة 85 قام الحكم بطرد خليفة أبوبكر حارس الغرافة مباشرة، وفي الدقيقة 91 يسجل ماناج هدف التعادل من كرة مباشرة قوية من ضربة ثابتة، حتى استطاع إيجور بموهبته المعتادة خطف هدف الفوز باللقاء.