الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منصور بن محمد يوجّه بإطلاق تصميم الهوية البصرية

منصور بن محمد بن راشد خلال ترؤسه الاجتماع عن بُعد (وام)
15 سبتمبر 2025 20:30

 
دبي (الاتحاد)

وجّه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإطلاق تحدي تصميم الهوية البصرية الجديدة لمجلس دبي الرياضي، وبما يواكب الأهمية المتنامية للقطاع الرياضي في الإمارة، وما يشهده من تطور وازدهار في ضوء الدعم والتشجيع المستمر من قبل قيادتها الرشيدة، وعلى المستويات كافة، سواء على صعيد المنافسات الرياضية الرسمية، أو فيما يخص المبادرات الرياضية المجتمعية، ما أثمر المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي نموذجاً للمدن التي تُعلي من شأن الرياضة وتتبناها أسلوب حياة.
ووجّه سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي الدعوة للمصممين وللمبدعين في الإمارات للمشاركة في التحدي وتقديم تصاميم مبتكرة للشعار الجديد، ليصبح تجسيداً للهوية الرياضية لمدينة دبي، ورمزاً لرؤيتها المستقبلية للرياضة.
وقال سموّه: في دبي نبحث دائماً عن الأفكار التي تعكس هويتنا وتجسّد طموحاتنا للمستقبل، وندعو جميع أصحاب الأفكار والرؤى الإبداعية في الدولة للمشاركة في تحدي تصميم الهوية البصرية الجديدة لمجلس دبي الرياضي، وبما يعكس مكانة دبي في المشهد الرياضي العالمي، وكونها إحدى أكثر مدن العالم دعماً واستقطاباً للرياضيين والفعاليات الرياضية.
وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا التحدي يأتي في إطار الحرص على إشراك المجتمع الإبداعي في الإمارات في تقديم تصميم نابع من عمق الثقافة الرياضية الإماراتية، ويعكس نبضها وحيويتها.
وقال سموّه: «الهدف هو تصميم شعار يمثل رياضة دبي، شعار يعبّر عن رؤية دبي الرياضية للمرحلة المقبلة، وسعينا لتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في الإمارة وتأكيد مقومات ريادته وتوظيف فرصه الواعدة، والاستثمار في دعم وإعداد المواهب الشابة للوصول إلى مزيد من الإنجازات الرياضية المشرّفة.

الإمارات
دبي
منصور بن محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
