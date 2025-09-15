أرسنال يفتقد جهود ساكا وأوديجارد أمام بلباو



لندن (د ب أ)



يفتقد أرسنال الإنجليزي لخدمات الثنائي مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، وذلك في المباراة الأولى للفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيك بلباو الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن لا أوديجارد، الذي تم استبداله في فوز أرسنال على نوتنجهام فورست بسبب إصابة في الكتف، ولا ساكا، الذي يغيب بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الفوز على ليدز الشهر الماضي، شاركا في تدريبات الفريق الاثنين.

ورغم ذلك شارك ويليام ساليبا، والذي تعرض للإصابة وغاب عن مواجهة نوتنجهام فورست، في التدريبات حيث ظهر مع زملائه في مركز تدريبات الفريق في «لندن كولوني».

وخرج النرويجي أوديجارد، قائد الفريق، بعد 17 دقيقة فقط من مباراة السبت، حيث عانى من إصابة في كتفه الأيمن، بعد تدخل مع مورجان جيبس وايت.

وغاب ساكا عن آخر مباراتين لأرسنال بسبب الإصابة، وقال المدرب الإسباني للفريق، ميكيل أرتيتا، إن اللاعب الإنجليزي يبذل قصارى جهده للعودة في أسرع وقت ممكن.