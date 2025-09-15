تتويج أبطال «مجلس الشارقة للشطرنج»

الشارقة (وام)

توج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف والسريع في نسختها الأولى، والتي نظمها النادي على مدار يومين برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عيالي وبحفظهم» بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من أندية الإمارة.

وحضر حفل الختام ومراسم التتويج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي، وعدد من الأعضاء بالنادي والمدربين والإداريين من الأندية المشاركة.

وأسفرت منافسات مسابقة الفردي عن فوز راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول برصيد 10 نقاط من 11 جولة متساوياً مع زميله في النادي سلطان جابر الزرعوني الذي حل وصيفاً وحصل على الميدالية الفضية وحل زميلهما في نفس النادي أحمد علي بامطرف في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 9 نقاط والرابع سالم جاسم لاعب كلباء برصيد 8.5 نقطة متساوياً مع زميله بالنادي أحمد خليفة البدواوي، كما تم تكريم أبطال مسابقة الفرق التي أقيمت في اليوم الأول.

وأعرب عن سعادته بالتجمع الكبير في بطولة تحمل اسم مجلس الشارقة الرياضي الذي يرعى كل الألعاب في الإمارة موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، مؤكداً أن الأعداد الكبيرة التي شاركت في البطولة تكشف القاعدة الكبيرة في الأندية وأيضاً تكشف المواهب في الإمارة.

وأضاف: «احتضان النادي للبطولة للتأكيد على كل أندية الإمارة تعمل تحت مظلة واحدة وأهدافنا تسير في نفس الاتجاه وتأكيد على جهودنا في نشر اللعبة في المجتمع بين الصغار والكبار، وتدخل ضمن استراتيجية النادي التي تعمل في عدة اتجاهات مختلفة منها تنظيم البطولات ونشر اللعبة ورعاية المواهب».

ونوه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، إلى أن البطولة حققت أهدافها في نسختها الأولى، وقال: «سنعمل خلال النسخ المقبلة على تطويرها بالشكل الذي يخدم الأندية واللعبة، خاصة أن هدفنا توفير الاحتكاك لهذه الأجيال القادمة على الطريق والتي تمثل مستقبل اللعبة في السنوات المقبلة».