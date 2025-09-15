الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك يشيد بالطريقة الهجومية لمدرب ليفربول

فان دايك يشيد بالطريقة الهجومية لمدرب ليفربول
15 سبتمبر 2025 20:55

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال يفتقد جهود ساكا وأوديجارد أمام بلباو
محمد صلاح يتخطى «أسطورة يونايتد» في الـ«+90»


أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، بالطريقة الهجومية لمواطنه ومدربه أرني سلوت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ليفربول حقق فوزه الرابع على التوالي على حساب بيرنلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وجاءت الانتصارات الأربعة بأهداف بعد الدقيقة 83 .
وقال فان دايك: «المدرب يدرك جيداً ما يقوم به ولديه ثقة كاملة فيَّ وفي باقي اللاعبين في الدفاع».
وأضاف: «في النهاية دائماً أقول إننا ندافع معاً ونهاجم معاً».
وتابع فان دايك: «ما أعلمه هو أننا قمنا ببعض الإضافات في فترة الانتقالات الصيفية، أنهم إضافات رائعة بدون شك».
وأوضح: «إنها ليست مجرد إضافات، أنها بدائل، لأننا أيضاً تركنا بعض اللاعبين الرائعين يغادرون، لذلك فإن لكل فرد دوره في هذا الموسم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
فان دايك
أرني سلوت
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©