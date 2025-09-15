فان دايك يشيد بالطريقة الهجومية لمدرب ليفربول



لندن (د ب أ)



أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، بالطريقة الهجومية لمواطنه ومدربه أرني سلوت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ليفربول حقق فوزه الرابع على التوالي على حساب بيرنلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وجاءت الانتصارات الأربعة بأهداف بعد الدقيقة 83 .

وقال فان دايك: «المدرب يدرك جيداً ما يقوم به ولديه ثقة كاملة فيَّ وفي باقي اللاعبين في الدفاع».

وأضاف: «في النهاية دائماً أقول إننا ندافع معاً ونهاجم معاً».

وتابع فان دايك: «ما أعلمه هو أننا قمنا ببعض الإضافات في فترة الانتقالات الصيفية، أنهم إضافات رائعة بدون شك».

وأوضح: «إنها ليست مجرد إضافات، أنها بدائل، لأننا أيضاً تركنا بعض اللاعبين الرائعين يغادرون، لذلك فإن لكل فرد دوره في هذا الموسم».