«وقادة» تتصدر «اللقايا».. «القرم» يتألق بـ«أفضل توقيت»

العين (الاتحاد)



شهد ميدان الروضة بمدينة العين، صباح أمس، منافسات اللقايا، في اليوم الرابع، من الجولة الثالثة، لمهرجان العين لسباقات الهجن، التي أقيمت لمسافة 4 كلم، على مدار 15 شوطاً، وينظم المهرجان مركز شؤون السباقات، وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وحلّقت «وقادة» لسعيد شافي سعيد الوهيبي، بناموس أول أشواط فئة اللقايا، بعد أن حققت المركز الأول، بزمن 6:06:66 دقيقة، وتفوق «القرم» لبطي سعيد عيلان المهيري، في منافسات الشوط الثاني، وحلّ أولاً بزمن 6:03:11 دقيقة «أفضل توقيت».

وطارت «نجاح» لعمر علي سالم الهاشمي، بناموس الشوط الثالث، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية، بزمن 6:12:00 دقيقة، واستطاع «مروح» لمعضد سعيد عيلان المهيري، أن يكسب ناموس الشوط الرابع، بزمن 6:03:95 دقيقة.

وفي الأشواط من الخامس إلى العاشر، كان الفوز من نصيب «السرية» لصالح علي صالح الحميري، بزمن 6:06:55 دقيقة، و«الحاكمة» لحمد سالم حمد الجديلي، بزمن 6:03:84 دقيقة، و«هزام» لحمد الدحية قنازل العامري، بزمن 6:04:28 دقيقة، و«الشرود» لأحمد ناصر بوقبي المنصوري بزمن 6:0659 دقيقة، و«ريمة» لمحمد راشد عبدالله حميد الخاطري، بزمن 6:07:18 دقيقة، و«مبهج» لحمد سهيل نخيرات الدودة العامري، بزمن 6:06:59 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، عن فوز «نجدة» لحمدان مبروك رويضي العديني، و«الشايقة» لعبدالله منصور النهية العامري، و«شاهين» لعبدالله عبيد شافي العامري، و«شودة» لسلطان الراعي النخيرة الشامسي، و«كفو» لعلي سالم عوى الشامسي.