أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألونسو يجيب.. هل يشعر مبابي بالتوتر؟

ألونسو يجيب.. هل يشعر مبابي بالتوتر؟
15 سبتمبر 2025 21:42

 
مدريد (أ ف ب)

قال مدرب ريال مدريد شابي ألونسو، إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لا يشعر بالتوتر لناحية الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى، ذلك قبيل مواجهة مارسيليا الفرنسي.
وغادر مبابي (26 عاماً) باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لينضم إلى صفوف ريال بطل أوروبا 15 مرة، ليشاهد على بعد فريقه السابق يُتوج باللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته.
وقال ألونسو، في مؤتمر صحفي قبيل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعة الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو «إنه ليس متوتراً، وجميعنا نشعر بأن هذا مشروع ما زال في بدايته».
وأضاف: «أحد أهدافنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونأمل أن يتحقق ذلك عاجلاً وليس آجلاً، كيليان جزء من هذا الطريق، لكني لا أعتقد أنه يشعر بالقلق».
وتابع: «تحدثنا اليوم عن معنى دوري الأبطال، لكننا لم نتحدث عن شهر مايو (موعد النهائي)، بل كنا نتحدث عن المستقبل القريب».
وواجه مبابي، فريقه السابق، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية هذا الصيف، حيث خسر الفريق المدريدي برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.
إلا أن المهاجم الفرنسي لم يكن جاهزاً بشكل كامل خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة بسبب التهاب في المعدة، لكنه استعاد عافيته في مستهل هذا الموسم فسجّل أربعة أهداف في أربع مباريات.
وأوضح ألونسو «الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء جعلت من كيليان نسخة محدودة في كأس العالم للأندية».
ونوه «لا شك في أنه أحد القادة، بشخصيته، وخبرته، والتأثير الذي يتركه على زملائه، هو واحد منهم».
فاز ريال بستة ألقاب من النسخ الـ12 الأخيرة لدوري الأبطال، لكنّ ألونسو قال إنه لا يشعر بضغط إضافي بسبب التاريخ الحافل للنادي في المسابقة.
وأضاف ألونسو «إنه أمر واقع، لا جدال فيه، شرف، دافع، وهو أيضاً مسؤولية تعيشها وتستمتع بها»، منوهاً بأنه «امتياز».

ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
