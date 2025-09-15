الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي» المواي تاي يشيد بجهود الإمارات في تطوير اللعبة

«دولي» المواي تاي يشيد بجهود الإمارات في تطوير اللعبة
15 سبتمبر 2025 21:46

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق «جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي».. والجوائز 10 ملايين درهم
التشغيل التجريبي لخدمات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر

أكد الاتحاد الدولي للمواي تاي، أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في تطوير اللعبة، وتنظيم الفعاليات الرياضية بتميز كبير.
وقال ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، إن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب في أبوظبي تسجل رقماً تاريخياً، بوجود 2000 مشارك، من بينهم اللاعبون والوفود الإدارية، من 100 دولة، بالإضافة إلى مشاركة قياسية لمنتخب الإمارات في الحدث بنحو 122 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات والأوزان.
وأثنى فوكس على التنظيم المميز للحدث، وتوفير الترتيبات المطلوبة كافة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في إمكانات دولة الإمارات، لمواكبة هذا الحضور المميز، والنمو العالمي للعبة في الدولة، من القاعدة إلى النخبة، بجهود عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.
وأضاف أن إقامة الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أضفى أجواءً مميزة بشغف كبير وسط المشاركين، خصوصاً الفئات السنية، لاسيما مع التجهيزات الكبيرة في مقر البطولة، والفعاليات الترفيهية، والزخم الكبير من المنافسات للفئات المختلفة، والفئة البارالمبية.

المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
أبوظبي
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©