«دولي» المواي تاي يشيد بجهود الإمارات في تطوير اللعبة

أبوظبي (وام)

أكد الاتحاد الدولي للمواي تاي، أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في تطوير اللعبة، وتنظيم الفعاليات الرياضية بتميز كبير.

وقال ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، إن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب في أبوظبي تسجل رقماً تاريخياً، بوجود 2000 مشارك، من بينهم اللاعبون والوفود الإدارية، من 100 دولة، بالإضافة إلى مشاركة قياسية لمنتخب الإمارات في الحدث بنحو 122 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات والأوزان.

وأثنى فوكس على التنظيم المميز للحدث، وتوفير الترتيبات المطلوبة كافة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في إمكانات دولة الإمارات، لمواكبة هذا الحضور المميز، والنمو العالمي للعبة في الدولة، من القاعدة إلى النخبة، بجهود عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وأضاف أن إقامة الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أضفى أجواءً مميزة بشغف كبير وسط المشاركين، خصوصاً الفئات السنية، لاسيما مع التجهيزات الكبيرة في مقر البطولة، والفعاليات الترفيهية، والزخم الكبير من المنافسات للفئات المختلفة، والفئة البارالمبية.