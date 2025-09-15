الوحدة يعزف «لحن الانتصار» أمام الاتحاد في «نخبة آسيا»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الوحدة فوزاً مستحقاً على الاتحاد السعودي 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في انطلاق مشوار الفريقين، بدوري أبطال آسيا للنخبة. ليحصل «العنابي» على أول ثلاث نقاط

تقدم الاتحاد بهدف أحرزه بيرجوين بتسديدة قوية في الدقيقة 21، وأدرك كايو كانيدو التعادل للوحدة في الدقيقة 62، ونجح لوكاس بيمنتا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88.

وقدم «أصحاب السعادة» مباراة أكثر من رائعة على الصعيد الهجومي، فيما اختفى «العميد» تماماً، لدرجة أن زايد الحمادي حارس «العنابي» كان «ضيف شرف» في اللقاء.

جاءت نتيجة الشوط الأول عكس مجريات اللقاء، حيث سيطر الوحدة تماماً على الكرة دفاعاً وهجوماً، في حين كان التقدم من نصيب الاتحاد بهجمة مرتدة لم ينفذ غيرها خلال «النصف الأول».

وأهدر «العنابي» أكثر من فرصة محققة للتسجيل، أبرزها انفراد عمر خربين في الدقيقة 11، عندما أنقذ حارس الاتحاد فريقه من فرصة هدف مؤكد، كما أتيحت للفريق أكثر من محاولة خطيرة عن طريق كايو كانيدو وعمر خربين، ودانت السيطرة بدرجة أكثر للوحدة، بعد طرد مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد في الدقيقة 37، ولم يستطع «أصحاب السعادة» ترجمة الهيمنة إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف.

في الشوط الثاني، واصل الوحدة السيطرة والضغط الهجومي المكثف، بغية تسجيل هدف التعادل، ووقفت العارضة بالمرصاد أمام فرصة التعادل لـ «العنابي»، عندما ردت رأسية خربين في الدقيقة 51.

ولم يستسلم لاعبو الوحدة، وواصلوا الهجوم إلى أن نجح كايو كانيدو، في إدراك التعادل في الدقيقة 62، بعد تمريرة رائعة من خربين داخل المنطقة، وحاول لاعبو «العنابي» مجدداً التسجيل لترجمة الأفضلية وتحقيق الفوز، إلا أن دفاع الاتحاد والقائم حال دون ذلك، حتى الدقيقة الثامنة والأخيرة من الوقت بدل من الضائع، عندما نجح المدافع لوكاس بيمنتا في تسجيل هدف الفوز، ليحصل «العنابي» على أول ثلاث نقاط في رصيده.

وخطف الشارقة فوزاً مثيراً، بعدما هزم الغرافة القطري 4-3، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، بدأ الغرافة المباراة بتسجيل هدفين عن طريق ياسين براهيمي وخوسيلو في الدقيقتين 33 و49 من الشوط الأول، وتعادل للشارقة راي ماناج وعثمان كمارا في الدقيقتين 60 و62، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثالث من الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 91 تعادل للشارقة ماناج بالهدف الثالث، وفي الدقيقة 100 استعاد إيجور ذاكرة التهديف من جديد، وسجل الهدف الرابع ليحسم اللقاء 4-3، في مباراة غريبة من جانب المدرب ميلوش في تشكيلته لبداية المباراة، والتي كادت أن تجعل المباراة تضيع من بين يدي «الملك» على أرضه وبين جماهيره.