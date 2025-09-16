ألونسو عن تتويج مبابي بالأبطال: مشروع الريال لا يزال في البداية

مدريد (أ ف ب)

قال مدرب ريال مدريد شابي ألونسو، إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لا يشعر بالتوتر تجاه الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى، ذلك قبيل مواجهة مرسيليا الفرنسي.

وتضمنت تشكيلة ريال الإنجليزي جود بيلينجهام للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن خضع اللاعب لجراحة في الكتف في يوليو.

وغادر مبابي (26 عاماً) باريس سان جيرمان الصيف الماضي لينضم إلى صفوف ريال بطل أوروبا 15 مرة، ليشاهد عن بعد فريقه السابق يتوج باللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبيل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعة الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو: "إنه ليس متوتراً، فجميعنا نشعر أن هذا مشروع ما زال في بدايته".

وأضاف: "أحد أهدافنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونأمل أن يتحقق ذلك عاجلاً وليس آجلاً. كيليان جزء من هذا الطريق، لكني لا أعتقد أنه يشعر بالقلق".

وتابع: "تحدثنا اليوم عن معنى دوري الأبطال، لكننا لم نتحدث عن شهر مايو (موعد النهائي)، بل كنا نتحدث عن المستقبل القريب".

وواجه مبابي، فريقه السابق، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية هذا الصيف، حيث خسر الفريق المدريدي برباعية في الدور نصف النهائي.

إلا أن المهاجم الفرنسي لم يكن جاهزاً بشكل كامل خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة بسبب التهاب في المعدة، لكنه استعاد عافيته في مستهل هذا الموسم فسجّل أربعة أهداف في أربع مباريات.

وأوضح ألونسو "الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء جعلت من كيليان نسخة محدودة في كأس العالم للأندية".

ونوه "لا شك في أنه أحد القادة، بشخصيته، وخبرته، والتأثير الذي يتركه على زملائه، هو واحد منهم".

فاز ريال بستة ألقاب من النسخ الـ 12 الأخيرة لدوري الأبطال، لكنّ ألونسو قال إنه لا يشعر بضغط إضافي بسبب التاريخ الحافل للنادي في المسابقة.

وأضاف ألونسو "إنه أمر واقع، لا جدال فيه، شرف، دافع، وهو أيضاً مسؤولية تعيشها وتستمتع بها" منوهاً "إنه امتياز".

وشهدت تشكية "الميرينجي" عودة بيلينجهام والفرنسي إدواردو كامافينجا بعد تعافيهما أسرع من المتوقع من الإصابة، رغم أن مشاركتهما في اللقاء تبقى غير محسومة.

وخضع بيلينجهام لجراحة في الكتف لمعالجة مشكلة بدأت في الظهور في عام 2023، عندما تعرّض لخلع به، ولم تكن عودته متوقعة حتى بضعة أسابيع إضافية.