كريمونيزي يحافظ على السجل المثالي

روما(أ ف ب)

واصل كريمونيزي الصاعد حديثا بدايته الحلم وبقي من دون خسارة بعد تعادله أمام مضيفه فيرونا من دون أهداف ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ولم يخسر كريمونيزي في مبارياته الثلاث حتى الآن، بعد فوزه في أول مباراتين، أحدهما بمفاجأة كبيرة على ميلان 2-1 ثمّ على ساسوولو 3-2.

ورفع كريمونيزي رصيده الى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي ويوفنتوس المتصدرَين، فيما حصل فيرونا على تعادله الثاني مقابل خسارة وله نقطتان في المركز السابع عشر.

من جهة أخرى، انتزع جنوى تعادلاً متأخراً أمام مضيفه كومو المنقوص 1-1.

وبعد أن تقدم كومو بهدف الأرجنتيني نيكو باس (13)، اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الإسباني جاكوبو رامون (88) فاستفاد جنوى من الأفضلية العددية ليفرض التعادل عن طريق الغاني كاليب إيكوبان (90+2).

ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، مقابل نقطتين فقط لجنوى في المركز الرابع عشر.