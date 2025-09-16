إسبانيول «المنقوص» إلى المركز الثالث بالفوز على مايوركا

مدريد(أ ف ب)

تقدم إسبانيول المنقوص إلى المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه ريال مايوركا 3-2 ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وعزّز إسبانيول رصيده إلى عشر نقاط بفارق الأهداف عن جاره الكتالوني برشلونة الثاني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

ولا يزال إسبانيول بعد أربع مباريات من دون أي خسارة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل.

وبعد ان انتزع تقدماً مريحاً نسبياً عبر بيري ميا (20) وروبرتو فيرنانديز (34)، تمكن الكوسوفي فيدات موريكي من تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45 من ركلة جزاء).

وتعرض أصحاب الأرض لنكسة كبيرة بعد طرد ميا (45+3) ليُجبروا على إكمال الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

واستغل الضيوف الأمر على أكمل وجه فارضين التعادل عن طريق موريكي نفسه (65).

لكنّ الكلمة الأخيرة جاءت لإسبانيول عبر كيكي جارسيا، الذي سجّل هدف الفوز رغم النقص العددي (81 من ركلة جزاء).

في المقابل، تجمّد رصيد مايوركا عند نقطة يتيمة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.