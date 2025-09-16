الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق نهاية الأسبوع

سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق نهاية الأسبوع
16 سبتمبر 2025 09:54

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق يومي 20 و21 سبتمبر سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات التراثية البحرية للموسم الجديد.
ويعد السباق الجولة الافتتاحية لبطولة المحامل الشراعية 60 قدماً، حيث يمتد لمسافة 20 ميلاً بحرياً، بمشاركة يتوقع أن تتجاوز 90 محملاً على متنها المئات من البحارة والنواخذة، في مشهد يجسد عراقة التراث البحري الإماراتي وما يحمله من قيم ومفردات أصيلة.
ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة يبلغ مجموعها 4,238,000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ90، وذلك في إطار الحرص على تشجيع النواخذة والمتسابقين على مواصلة المشاركة والحفاظ على استمرارية هذه الرياضة التراثية، التي تشكل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات وهويتها الوطنية.
وأكدت اللجنة أن سباق أبوالأبيض يمثل محطة رئيسة في الموسم الحالي، كونه يجمع بين المنافسة القوية والمتعة الرياضية إلى جانب الدور الكبير في ترسيخ الموروث البحري بين الأجيال الجديدة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في صون التراث ونقله إلى المستقبل.
ويواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية جهوده في تنظيم السباقات التراثية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يعزز من حضور أبوظبي على خريطة الرياضات البحرية الإقليمية والعالمية، ويترجم المكانة المتميزة التي تحتلها الدولة في رعاية ودعم الرياضات التراثية والحديثة على حد سواء.

سباق أبوالأبيض للمحامل الشراعية
حمدان بن زايد
