أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

آسيوية النخبة.. الوحدة يكرّس «عقدة الاتحاد»

آسيوية النخبة.. الوحدة يكرّس «عقدة الاتحاد»
16 سبتمبر 2025 09:59

أبوظبي (أ ف ب)

أكد الوحدة العقدة الإماراتية لضيفه الاتحاد السعودي المنقوص، وهزمه في الوقت القاتل 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وافتتح الاتحاد التسجيل بتسديدة هائلة للهولندي ستيفن بيرجوين (21)، ولكنه عانى بعدما اضطر لإكمال المباراة مبكراً بعشرة لاعبين، بعد طرد مهند الشنقيطي (37).
وعادل كايو كانيدو لصاحب الأرض (62)، ثم سجل لوكاس بيمنتا هدف الفوز (90+8)، ليحرم الوحدة الاتحاد من الفوز الأول على فريق إماراتي بعدما عجز عن ذلك في آخر ثماني مباريات في البطولة القارية.
كما فشل الاتحاد في الفوز على الوحدة في آخر 4 مباريات بينهما، ليحقق الأخير انتصاره الأول في المباريات الافتتاحية، بعدما فشل في ذلك خلال آخر سبع مباريات (6 هزائم وتعادل).
وافتقد الاتحاد الذي غاب عن النسخة الأولى للبطولة بحلتها الجديدة للثنائي الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة ونجولو كانتي للإيقاف، وكان المبادر بالتسجيل بتسديدة بعيدة من بيرجوين عجز حارس الوحدة زايد الحمادي عن صدها (21).
وتعرض بطل الدوري السعودي لضربة قوية بعد طرد لاعبه الشنقيطي بعد العودة إلى تقنية الفيديو (في أيه آر) لتدخله العنيف على الأرجنتيني فاكوندو كروسبسكي (37).
وحاول صاحب الأرض العائد إلى البطولة للمرة الأولى منذ 2021 العودة في المباراة، فأصابت رأسية السوري عمر خربين العارضة (50)، قبل أن ينجح كانيدو في المحاولة الثانية بعد تبادل رائع للكرات مع الصربي دوسان تاديتش وخربين (62).
وعاند الحظ خربين مجدداً بعدما أصابت رأسيته القائم (90+2)، قبل أن ينجح بيمنتا بتسجيل هدف الفوز بعدما تابع تسديدة علاء زهير التي صدها حارس الاتحاد الصربي بريدراغ رايكوفيتش (90+8).

اتحاد جدة
كريم بنزيمة
نجولو كانتي
