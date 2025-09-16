الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة

الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة
16 سبتمبر 2025 11:38

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 200 ميدالية في بطولة آسيا القارية للجوجيتسو

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط ترقب كبير من الجماهير ومحبي اللعبة، ومشاركة أبرز لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالات قوية للاعبين فوق 18 عاماً، حيث يسعون جميعاً إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لتعزيز حظوظ أنديتهم في المنافسة على اللقب الأغلى محلياً، لاسيما بعد أن قدّموا مستويات لافتة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مارس الماضي.
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن البطولة واحدة من أبرز المحطات على أجندة المنافسات المحلية، فهي تسهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في كبريات المحافل العالمية.
ويستهل الوحدة الجولة الثانية من موقع الصدارة، بينما يدخل ناديا بني ياس، والعين، هذا التحدي بروح عالية ورغبة أكيدة في تقليص الفارق، وتعزيز حظوظهما في السباق نحو اللقب.
من جهته، قال محمود السيد، مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة، إن النادي يتطلع إلى الحفاظ على صدارة الترتيب في هذه الجولة، مؤكداً إعداد اللاعبين بدنياً وذهنياً عبر تدريبات مكثفة، ركزت على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والسيطرة على إيقاع النزال، إضافة إلى تحليل نزالات الجولة الأولى، ووضع خطط تناسب كل منافس.
ومن المتوقع أن تستقطب الجولة الثانية حضوراً جماهيرياً كبيراً، على ضوء الشعبية الواسعة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة.

كأس رئيس الدولة للجوجيتسو
مبادلة أرينا
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©