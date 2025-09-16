الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي (وام)

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط ترقب كبير من الجماهير ومحبي اللعبة، ومشاركة أبرز لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالات قوية للاعبين فوق 18 عاماً، حيث يسعون جميعاً إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لتعزيز حظوظ أنديتهم في المنافسة على اللقب الأغلى محلياً، لاسيما بعد أن قدّموا مستويات لافتة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مارس الماضي.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن البطولة واحدة من أبرز المحطات على أجندة المنافسات المحلية، فهي تسهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في كبريات المحافل العالمية.

ويستهل الوحدة الجولة الثانية من موقع الصدارة، بينما يدخل ناديا بني ياس، والعين، هذا التحدي بروح عالية ورغبة أكيدة في تقليص الفارق، وتعزيز حظوظهما في السباق نحو اللقب.

من جهته، قال محمود السيد، مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة، إن النادي يتطلع إلى الحفاظ على صدارة الترتيب في هذه الجولة، مؤكداً إعداد اللاعبين بدنياً وذهنياً عبر تدريبات مكثفة، ركزت على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والسيطرة على إيقاع النزال، إضافة إلى تحليل نزالات الجولة الأولى، ووضع خطط تناسب كل منافس.

ومن المتوقع أن تستقطب الجولة الثانية حضوراً جماهيرياً كبيراً، على ضوء الشعبية الواسعة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة.