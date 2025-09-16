الإرهاق يعرقل طموحات سان جيرمان في الدفاع عن لقب «الأبطال»

باريس(أ ف ب)

ينطلق موسم باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب بشكل جديّ الأربعاء أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، في مسعاه للحفاظ على لقبه التاريخي الأول في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وسط شكوك حول مدة قدرة لاعبيه المرهقين على الاستمرار في تحمل ضغط روزنامة مزدحمة.

على ملعب بارك دي برانس، يخوض فريق العاصمة أولى مبارياته الأوروبية بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على سحقه إنتر ميلان 5-0 في نهائي الموسم الماضي الذي استضافته ميونيخ.

بعد استضافة أتالانتا، يرحّب سان جيرمان بكل من بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين في دور المجموعة الموحدّة، فيما يسافر لملاقاة برشلونة وأتلتيك بلباو الإسبانيين، باير ليفركوزن الألماني وسبورتينج البرتغالي.

وعلى الرغم من أن المواجهات تُعد صعبة، فإن البداية الضعيفة لسان جيرمان في الموسم الماضي، دليل على أن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي لا يحتاج إلى وضع كل ثقله منذ اللحظة الأولى.

كان الفريق الباريسي قد خسر ثلاثاً من مبارياته الثماني في دور المجموعة الموحدّة، ومع ذلك توّج باللقب بعد سلسلة مذهلة من النتائج منذ مطلع العام.

لكن الجهود التي بذلها سان جيرمان منذ أشهر، قد تعني أنه بدأ يتعب، وهو ما يظهر جلياً في تشكيلته التي يغيب عنها عدد من اللاعبين بسبب الإصابة.

خاض فريق إنريكي 65 مباراة في الموسم الماضي على امتداد 11 شهراً، منها 17 في دوري الأبطال و7 في مونديال الأندية، حيث وصل إلى النهائي، وخسر أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3 في يوليو.

وقبل انطلاق الدوري، فاز سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي أمام توتنهام الإنكليزي، ثم حقق أربعة انتصارات متتالية محلياً، إلا أن آثار الإرهاق بدأت تظهر عليه.

يغيب عن بطل أوروبا المهاجمان عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه لأسابيع بسبب إصابات عضلية مع المنتخب الفرنسي، فيما خرج كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن والبرازيلي لوكاس بيرالدو مصابين في الفوز على لنس 2-0 الأحد.

وقال إنريكي الذي يعاني هو نفسه كسراً في الترقوة إثر حادث دراجة «هذا يحدث للجميع. نحن نمر بفترة صعبة بسبب كثرة الإصابات، لكني هادئ وأتمنى أن نتجاوزها».

وخاض 19 لاعباً من سان جيرمان أكثر من 1000 دقيقة في الموسم الماضي، مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

لكن كأس العالم للأندية التي أقيمت وسط أجواء حارة ورحلات طويلة في الولايات المتحدة، كان لا بد من أن تترك أثراً.

وشارك 19 لاعباً من النادي الباريسي في المونديال، في حين أشرك تشيلسي مثلاً، 27 لاعباً، وقد بدت الكفة واضحة للفريق الإنجليزي في النهائي، حيث انهار لاعبو باريس.

ومن المتوقّع ألا يخوض سان جرمان أقل من 55 مباراة هذا الموسم، في حال بلوغه الأدوار الإقصائية ضمن دوري الأبطال، علماً أنه يشارك في كأس إنتركونتيننتال خلال ديسمبر المقبل.

إلى جانب ذلك، يشارك عدد كبير من لاعبي سان جيرمان مع منتخبات بلادهم في تصفيات المونديال، كما في نهائيات كأس العالم العام المقبل في أميركا الشمالية، إنما في نهاية الموسم.

وسيكون الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي الأكثر ضغطاً، إذ لعب أكثر من أي زميل، وسيقود منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا نهاية العام الحالي.

وسان جيرمان الذي لم يعزز تشكيلته كثيراً في سوق الانتقالات، لا يملك بديلاً نوعياً لحكيمي، إذ اكتفى بضم قلب الدفاع الأوكراني إيليا زابارنيي، فيما حل لوكا شوفالييه مكان الإيطالي جانلويجي دوناروما في المرمى.