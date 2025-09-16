«متعبة» تتألق بالتوقيت الأفضل في «الإيذاع» بمهرجان العين للهجن

علي معالي (أبوظبي)

سجل اليوم الخامس لفعاليات مهرجان العين 2025 بسباقات (سن الإيذاع) لمسافة 4 كيلومترات، والتي أقيمت بميدان الروضة منافسات قوية ومثيرة عبر ثلاثة عشر شوطاً توزعت بين أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

وجاءت البداية عبر «قصيد» لمبارك راشد بن حضيرم الكتبي الذي سجل الانتصار في الشوط الأول بزمن 6:05:16، ليتبعها «الذيب» لعبدالله محمد بن إسحاق موسى في الشوط الثاني مسجلاً 6:05:35، وخطفت «هيبة» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي الصدارة في ثالث الأشواط بزمن 6:11:12.

وفي الشوط الرابع أبدع «رعد» لسيف محمد بن سلطان الظاهري، مسجلاً 6:02:56، ولحقه «سياف» لمبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي في الشوط الخامس بزمن 6:05:48. وجاء التميز الأبرز في الشوط السادس مع «متعبة» لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي التي سجلت أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن 5:58:76.

وحمل الشوط السابع تألق «مخايل» لأحمد سعيد سالم الرميثي، الذي حسم المنافسة بزمن 6:10:64، تلاه «معزز» لعلي حبروت بن عصيان الكتبي في الشوط الثامن بزمن 6:03:11.

وفي الشوط التاسع حضرت «مزون» لمحمد حمد بالسالومي الدرعي لتسجل الفوز بتوقيت بلغ 6:04:79.

واستمر التنافس في الأشواط الختامية، عن فوز «ضي» للغفيق الصغير بن عبدالله المالكي بصدارة الشوط العاشر بزمن 6:09:63، وأعقبها «حشيم» لمحمد سعيد حمد بن مصلح الأحبابي في الشوط الحادي عشر مسجلاً 6:09:91. ثم جاءت «منصورة» لسليم عبيد بن سلطان الدرعي لتتوج بصدارة الشوط الثاني عشر بزمن 6:08:57، قبل أن يختتم «مزعل» لحمد راشد بن عصيان المنصوري المنافسات في الشوط الثالث عشر بزمن 6:04:46.