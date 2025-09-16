الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«متعبة» تتألق بالتوقيت الأفضل في «الإيذاع» بمهرجان العين للهجن

«متعبة» تتألق بالتوقيت الأفضل في «الإيذاع» بمهرجان العين للهجن
16 سبتمبر 2025 12:08

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سالم المزروعي: «تقارب المستوى» شعار اليوم الرابع في مهرجان العين للهجن
«وقادة» تتصدر «اللقايا» في مهرجان العين لسباقات الهجن

سجل اليوم الخامس لفعاليات مهرجان العين 2025 بسباقات (سن الإيذاع) لمسافة 4 كيلومترات، والتي أقيمت بميدان الروضة منافسات قوية ومثيرة عبر ثلاثة عشر شوطاً توزعت بين أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.
وجاءت البداية عبر «قصيد» لمبارك راشد بن حضيرم الكتبي الذي سجل الانتصار في الشوط الأول بزمن 6:05:16، ليتبعها «الذيب» لعبدالله محمد بن إسحاق موسى في الشوط الثاني مسجلاً 6:05:35، وخطفت «هيبة» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي الصدارة في ثالث الأشواط بزمن 6:11:12.
وفي الشوط الرابع أبدع «رعد» لسيف محمد بن سلطان الظاهري، مسجلاً 6:02:56، ولحقه «سياف» لمبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي في الشوط الخامس بزمن 6:05:48. وجاء التميز الأبرز في الشوط السادس مع «متعبة» لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي التي سجلت أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن 5:58:76.
وحمل الشوط السابع تألق «مخايل» لأحمد سعيد سالم الرميثي، الذي حسم المنافسة بزمن 6:10:64، تلاه «معزز» لعلي حبروت بن عصيان الكتبي في الشوط الثامن بزمن 6:03:11.
وفي الشوط التاسع حضرت «مزون» لمحمد حمد بالسالومي الدرعي لتسجل الفوز بتوقيت بلغ 6:04:79.
واستمر التنافس في الأشواط الختامية، عن فوز «ضي» للغفيق الصغير بن عبدالله المالكي بصدارة الشوط العاشر بزمن 6:09:63، وأعقبها «حشيم» لمحمد سعيد حمد بن مصلح الأحبابي في الشوط الحادي عشر مسجلاً 6:09:91. ثم جاءت «منصورة» لسليم عبيد بن سلطان الدرعي لتتوج بصدارة الشوط الثاني عشر بزمن 6:08:57، قبل أن يختتم «مزعل» لحمد راشد بن عصيان المنصوري المنافسات في الشوط الثالث عشر بزمن 6:04:46.

مهرجان العين للهجن
فئة الإيذاع
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©