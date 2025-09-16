الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فرسان الإمارات جاهزون لمونديال القدرة في رومانيا

فرسان الإمارات جاهزون لمونديال القدرة في رومانيا
16 سبتمبر 2025 12:18

دبي (وام)

يشارك فريق فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة والتحمّل لفئة الشباب والناشئين 2025، التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية «FEI»، يوم السبت المقبل في مدينة بوفتيا الرومانية، حيث يسعى الفريق للدفاع عن لقبه الفردي والتنافس على لقب الفرق.
وينظم البطولة نادي شاجيا الرياضي في بوفتيا، التي تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب العاصمة بوخارست، حيث تمثل منصة لاكتشاف ودعم مواهب الجيل الجديد في رياضة القدرة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية.
وكان فرسان الإمارات قد تألقوا في النسخة الماضية بفرنسا، محققين المركزين الأول والثاني، عبر الفارسين راشد أحمد الكتبي وراشد محمد المهيري، فيما يمثل المنتخب الوطني في النسخة الحالية خمسة فرسان، إلى جانب الطواقم الفنية والإدارية والمساندة.
وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، إن الفريق غادر إلى رومانيا بعد فترة إعداد مكثفة، معرباً عن فخره بالفريق الذي يحمل طموح الوطن في تحقيق الإنجازات العالمية، ويُمثل دولة الإمارات بشكل مشرف.
من جهته أوضح أحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية والمدير الفني للفريق، أن البطولة تقام لأول مرة في رومانيا، مشيراً إلى جاهزية الفرسان لتقديم أداء يليق باسم الإمارات، وترك بصمة مميزة على الساحة العالمية.

بطولة العالم للقدرة
الاتحاد الدولي للفروسية
