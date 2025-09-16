الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الطاولة إلى نهائي «الزوجي» في البطولة العربية

منتخب الطاولة إلى نهائي «الزوجي» في البطولة العربية
16 سبتمبر 2025 12:21

الدار البيضاء (وام)

أخبار ذات صلة
10 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الطاولة» بالمغرب
منتخب الطاولة يشارك في البطولة العربية بالمغرب

تأهل منتخب الإمارات لكرة الطاولة إلى نهائي مسابقتي الزوجي لفئتي تحت 15 و17 سنة، في النسخة الـ36 من بطولة المنتخبات العربية لكرة الطاولة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العرب، وتختتم منافساتها يوم 18 سبتمبر الجاري.
وبهذا التأهل ضمن المنتخب الوطني ميداليتين جديدتين، حيث يلتقي فريق الأشبال تحت 15 سنة، المكوّن من أحمد سعيد ويوسف الحواي، مع نظيره السعودي في المباراة النهائية لزوجي هذه الفئة، فيما يخوض فريق تحت 17 سنة، المكوَّن من الثنائي علي الحواي وحمد الهاشمي، النهائي أمام منتخب قطر.
وكان منتخب الإمارات قد أحرز ثلاث ميداليات في منافسات الفرق بالبطولة حتى الآن، بفوزه بذهبية تحت 13 سنة، وفضية تحت 17 سنة، وبرونزية تحت 15 سنة.

منتخب الطاولة
الدار البيضاء
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©