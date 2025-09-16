7 دول تشارك في بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد بالعين



أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، تنظيم النسخة الرابعة من بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام البطولة في صالة «هيلي» للتزلج بمدينة العين، بمشاركة 32 فريقاً من 7 دول هي الإمارات، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإيران، والهند، وروسيا.

وتشهد منافسات الرجال مشاركة 12 فريقاً، بينما تشارك 8 فرق في فئة السيدات، إضافة إلى 12 فريقا ضمن فئة الناشئين، تحت 15 سنة، و10 سنوات، وتقام الفعاليات بنظام المجموعات.