الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

7 دول تشارك في بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد بالعين

7 دول تشارك في بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد بالعين
16 سبتمبر 2025 13:37

 
أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، تنظيم النسخة الرابعة من بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام البطولة في صالة «هيلي» للتزلج بمدينة العين، بمشاركة 32 فريقاً من 7 دول هي الإمارات، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإيران، والهند، وروسيا.
وتشهد منافسات الرجال مشاركة 12 فريقاً، بينما تشارك 8 فرق في فئة السيدات، إضافة إلى 12 فريقا ضمن فئة الناشئين، تحت 15 سنة، و10 سنوات، وتقام الفعاليات بنظام المجموعات.

هوكي الجليد
دوري هوكي الجليد
اتحاد هوكي الجليد
العين
