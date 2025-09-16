الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نورين يكسب ثالثة «بطولات النخبة» في «السباق إلى دبي»

نورين يكسب ثالثة «بطولات النخبة» في «السباق إلى دبي»
16 سبتمبر 2025 14:00


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
عبدالله الهاشمي رئيساً لاتحاد الجولف

أصبح أليكس نورين، أكثر لاعبي السويد تحقيقاً للفوز برصيد 12 لقباً في تاريخ جولة دي بي ورلد، عقب فوزه في بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» في نادي وينتوورث بإنجلترا، وهي التي تعتبر ثالثة بطولات النخبة في «سلسلة رولكس»، ضمن منافسات «السباق إلى دبي» هذا الموسم، مما منحه جائزة مالية تتجاوز 1.5 مليون دولار.
جاء فوز نورين بعد اللجوء إلى حفرة فاصلة، وذلك عقب تعادله مع الفرنسي أدريان سادييه برصيد 19 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربعة الرئيسية للبطولة، وتفوق السويدي بتحقيق 4 ضربات، مقابل 5 للفرنسي في الحفرة الفاصلة.
وتضم قائمة بطولات النخبة لـ «سلسلة رولكس» هذا الموسم 5 بطولات، منها 3 بضيافة الدولة، إذ أقيمت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بدبي في يناير الماضي، وتلتها بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة التي أقيمت في يوليو الماضي، وبطولة «بي إم دبليو بي جي أيه»، ستكون كلتا بطولتي «التصفيات الختامية» في نوفمبر المقبل ضمن هذه الفئة الأعلى على مستوى العالم، وهما بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» في نادي ياس لينكس، وبطولة «جولة دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف.
وكسب نورين 1335 نقطة بعد فوزه بهذا اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2017، ليتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 2302 نقطة.
وأحيا اللاعب الإماراتي أدريان أوتايجي آماله في التأهل إلى «التصفيات الختامية» هذا الموسم، عقب إنهاء البطولة في المركز 13 برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 113 نقطة جعلته يتقدم 25 خطوة، ويحتل المركز 113 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي 387 نقطة.
ومع تبقّي خمس بطولات، يأمل أوتايجي بجمع النقاط اللازمة للتواجد في البطولتين الختاميتين للموسم، إذ يضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام بضيافة الدولة في نوفمبر المقبل.
على صعيد آخر، شهدت منافسات الهواة والمحترفين «البرو-أم» الترفيهية، التي سبقت انطلاق بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه»، مشاركة عدد كبير من مشاهير الرياضة، من أبرزهم: أندي موراي نجم التنس السابق، بالإضافة إلى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ونجوم كرة القدم السابقين: جاريث بيل، وتيدي شيرينجهام، وروبي فاولر، وجو هارت، وغيرهم.

 

الجولف
السباق إلى دبي
تحدي الجولف بطولة الماسترز الأميركية
بطولة أبوظبي للجولف
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©