نورين يكسب ثالثة «بطولات النخبة» في «السباق إلى دبي»

أصبح أليكس نورين، أكثر لاعبي السويد تحقيقاً للفوز برصيد 12 لقباً في تاريخ جولة دي بي ورلد، عقب فوزه في بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» في نادي وينتوورث بإنجلترا، وهي التي تعتبر ثالثة بطولات النخبة في «سلسلة رولكس»، ضمن منافسات «السباق إلى دبي» هذا الموسم، مما منحه جائزة مالية تتجاوز 1.5 مليون دولار.

جاء فوز نورين بعد اللجوء إلى حفرة فاصلة، وذلك عقب تعادله مع الفرنسي أدريان سادييه برصيد 19 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربعة الرئيسية للبطولة، وتفوق السويدي بتحقيق 4 ضربات، مقابل 5 للفرنسي في الحفرة الفاصلة.

وتضم قائمة بطولات النخبة لـ «سلسلة رولكس» هذا الموسم 5 بطولات، منها 3 بضيافة الدولة، إذ أقيمت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بدبي في يناير الماضي، وتلتها بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة التي أقيمت في يوليو الماضي، وبطولة «بي إم دبليو بي جي أيه»، ستكون كلتا بطولتي «التصفيات الختامية» في نوفمبر المقبل ضمن هذه الفئة الأعلى على مستوى العالم، وهما بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» في نادي ياس لينكس، وبطولة «جولة دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف.

وكسب نورين 1335 نقطة بعد فوزه بهذا اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2017، ليتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 2302 نقطة.

وأحيا اللاعب الإماراتي أدريان أوتايجي آماله في التأهل إلى «التصفيات الختامية» هذا الموسم، عقب إنهاء البطولة في المركز 13 برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 113 نقطة جعلته يتقدم 25 خطوة، ويحتل المركز 113 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي 387 نقطة.

ومع تبقّي خمس بطولات، يأمل أوتايجي بجمع النقاط اللازمة للتواجد في البطولتين الختاميتين للموسم، إذ يضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام بضيافة الدولة في نوفمبر المقبل.

على صعيد آخر، شهدت منافسات الهواة والمحترفين «البرو-أم» الترفيهية، التي سبقت انطلاق بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه»، مشاركة عدد كبير من مشاهير الرياضة، من أبرزهم: أندي موراي نجم التنس السابق، بالإضافة إلى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ونجوم كرة القدم السابقين: جاريث بيل، وتيدي شيرينجهام، وروبي فاولر، وجو هارت، وغيرهم.