تشكيل اللجنة الرياضية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين



أبوظبي (الاتحاد)

أكدت نسرين بن درويش رئيس الهيئة الإدارية، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرع دبي، أنه تم تشكيل اللجنة الرياضية للجمعية برئاسة عتيق مبارك وعضوية كل من زكريا أحمد مشرف اللجنة الثقافية، وأحمد حسين البلوشي مشرف نشاطات اللياقة البدنية، وعيد صنقور البدواوي مشرف نشاط الرماية، وأحمد علي السروري مشرف نشاط السباحة، والدكتور وليد عبدالكريم مشرف رفع الأثقال، ومرشد مبارك حسن بطل آسيا السابق، وصاحب أول ميدالية خارجية لدولة الإمارات في بطولات بناء الأجسام، مشرف بناء الأجسام والصحة، والمدربة سعاد يوسف، والمدربة فوزية الحمادي واللتين ستشرفان على الرياضات النسائية.

وقالت نسرين بن درويش: «إن تشكيل اللجنة الرياضية لكبار المواطنين يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجمعية، ووجود هذه الكوكبة من الكفاءات سيمنح اللجنة زخماً خاصاً في ابتكار المبادرات الرياضية والثقافية والصحية التي تخدم جميع شرائح المجتمع».

وأضافت: «اللجنة وضعت خطة عمل سنوية تتضمن تنظيم بطولات رياضية ومهرجانات مجتمعية، إضافة إلى برامج للتثقيف الصحي واللياقة البدنية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية متخصّصة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والرياضية داخل الدولة وخارجها».

وقال عتيق مبارك: «اللجنة ستعتمد على خبرات وتجارب أعضائها في شتى المجالات، من اللياقة البدنية إلى الرماية والسباحة وبناء الأجسام، وأن هذه التشكيلة المتنوعة تشكّل قاعدة قوية لإطلاق مبادرات نوعية».