الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشكيل اللجنة الرياضية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

تشكيل اللجنة الرياضية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين
16 سبتمبر 2025 14:02

 
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت نسرين بن درويش رئيس الهيئة الإدارية، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرع دبي، أنه تم تشكيل اللجنة الرياضية للجمعية برئاسة عتيق مبارك وعضوية كل من زكريا أحمد مشرف اللجنة الثقافية، وأحمد حسين البلوشي مشرف نشاطات اللياقة البدنية، وعيد صنقور البدواوي مشرف نشاط الرماية، وأحمد علي السروري مشرف نشاط السباحة، والدكتور وليد عبدالكريم مشرف رفع الأثقال، ومرشد مبارك حسن بطل آسيا السابق، وصاحب أول ميدالية خارجية لدولة الإمارات في بطولات بناء الأجسام، مشرف بناء الأجسام والصحة، والمدربة سعاد يوسف، والمدربة فوزية الحمادي واللتين ستشرفان على الرياضات النسائية.
وقالت نسرين بن درويش: «إن تشكيل اللجنة الرياضية لكبار المواطنين يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجمعية، ووجود هذه الكوكبة من الكفاءات سيمنح اللجنة زخماً خاصاً في ابتكار المبادرات الرياضية والثقافية والصحية التي تخدم جميع شرائح المجتمع».
وأضافت: «اللجنة وضعت خطة عمل سنوية تتضمن تنظيم بطولات رياضية ومهرجانات مجتمعية، إضافة إلى برامج للتثقيف الصحي واللياقة البدنية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية متخصّصة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والرياضية داخل الدولة وخارجها».
وقال عتيق مبارك: «اللجنة ستعتمد على خبرات وتجارب أعضائها في شتى المجالات، من اللياقة البدنية إلى الرماية والسباحة وبناء الأجسام، وأن هذه التشكيلة المتنوعة تشكّل قاعدة قوية لإطلاق مبادرات نوعية».

أخبار ذات صلة
رياضة المرأة  الإماراتية.. «إنجازات تحتفي بالخمسين يداً بيد»
3 ألعاب في كأس بطلات حكومة الشارقة
بر الوالدين
الرياضة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©