الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التاريخ ينتظر أرسنال في مواجهة أتلتيك بلباو في «الأبطال»

التاريخ ينتظر أرسنال في مواجهة أتلتيك بلباو في «الأبطال»
16 سبتمبر 2025 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
برشلونة يفقد جهود لامين يامال

يبحث أرسنال عن تسجيل رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه أتلتيك بلباو، ليلة الثلاثاء، في أول مباراة له في مرحلة الدوري لهذا الموسم، ومنذ إنهاء غياب المدفعجية عن دوري الأبطال لمدة 7 سنوات، قاد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الفريق إلى ربع النهائي في موسم 2023-2024، ونصف النهائي الموسم الماضي.
ويتوجه أرسنال إلى ملعب سان ماميس، في إسبانيا، وهو منتعش بعد فوزه 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على نوتنجهام فورست في بداية الأسبوع، ليحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب خلف ليفربول المثالي، واعتاد المدفعجية الإطاحة بفرق الدوري الإسباني في مواسمه الأخيرة في دوري الأبطال، حيث فازوا في آخر 5 مباريات متتالية ضد فرق الدرجة الأولى الإسبانية.
ويهدف أرسنال إلى تسجيل رقم قياسي جديد في مواجهة أتلتيك بلباو، إذا حقق المدفعجية الفوز مساء الثلاثاء أيضاً، سيصبح أول فريق يهزم الأندية الإسبانية 6 مرات متتالية في مواجهات «كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا».
وبدأت علاقة أرسنال الأخيرة بالنجاح أمام الفرق الإسبانية في مرحلة المجموعات لموسم 2023-2024، حيث تغلب فريق أرتيتا على إشبيلية 2-1 خارج ملعبهم قبل أن الفوز أيضاً 2-0 في استاد الإمارات بعد بضعة أسابيع.
كما تغلّب أرسنال على جيرونا بنتيجة 2-1 في مرحلة الدوري لموسم 2024-2025، وذلك قبل تحقيقه انتصارين تاريخيين ضد ريال مدريد في ربع نهائي الموسم الماضي (3-0 في ملعب الإمارات، و2-1 في سانتياغو برنابيو).
ومن حيث المواجهات المباشرة، تمكّن المدفعجية بالفعل من هزيمة أتلتيك بلباو مرة واحدة هذا العام، بنتيجة 3-0 في كأس الإمارات خلال فترة الإعداد للموسم، لكنهم لم يلتقوا أبداً مع الفريق الباسكي في مباراة رسمية من قبل.
وستكون هذه أول مواجهة تنافسية بين أتلتيك بلباو وأرسنال، وهي المرة الثالثة فقط التي يواجه فيها الفريق الإسباني منافساً إنجليزياً في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، حيث أُقصي الفريق الإسباني على يد مانشستر يونايتد في ربع النهائي موسم 1956-1957، وعلى يد ليفربول في دور سابق موسم 1983-1984.
وفيما يتعلق بالتوقعات الإحصائية، فقد توقعت شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بنسبة 45.3%، في حين بلغت نسبة فوز أتلتيك بلباو 28.2%، بينما بلغت نسبة التعادل 26.5%.

ميكيل أرتيتا
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©