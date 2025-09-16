التاريخ ينتظر أرسنال في مواجهة أتلتيك بلباو في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يبحث أرسنال عن تسجيل رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه أتلتيك بلباو، ليلة الثلاثاء، في أول مباراة له في مرحلة الدوري لهذا الموسم، ومنذ إنهاء غياب المدفعجية عن دوري الأبطال لمدة 7 سنوات، قاد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الفريق إلى ربع النهائي في موسم 2023-2024، ونصف النهائي الموسم الماضي.

ويتوجه أرسنال إلى ملعب سان ماميس، في إسبانيا، وهو منتعش بعد فوزه 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على نوتنجهام فورست في بداية الأسبوع، ليحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب خلف ليفربول المثالي، واعتاد المدفعجية الإطاحة بفرق الدوري الإسباني في مواسمه الأخيرة في دوري الأبطال، حيث فازوا في آخر 5 مباريات متتالية ضد فرق الدرجة الأولى الإسبانية.

ويهدف أرسنال إلى تسجيل رقم قياسي جديد في مواجهة أتلتيك بلباو، إذا حقق المدفعجية الفوز مساء الثلاثاء أيضاً، سيصبح أول فريق يهزم الأندية الإسبانية 6 مرات متتالية في مواجهات «كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا».

وبدأت علاقة أرسنال الأخيرة بالنجاح أمام الفرق الإسبانية في مرحلة المجموعات لموسم 2023-2024، حيث تغلب فريق أرتيتا على إشبيلية 2-1 خارج ملعبهم قبل أن الفوز أيضاً 2-0 في استاد الإمارات بعد بضعة أسابيع.

كما تغلّب أرسنال على جيرونا بنتيجة 2-1 في مرحلة الدوري لموسم 2024-2025، وذلك قبل تحقيقه انتصارين تاريخيين ضد ريال مدريد في ربع نهائي الموسم الماضي (3-0 في ملعب الإمارات، و2-1 في سانتياغو برنابيو).

ومن حيث المواجهات المباشرة، تمكّن المدفعجية بالفعل من هزيمة أتلتيك بلباو مرة واحدة هذا العام، بنتيجة 3-0 في كأس الإمارات خلال فترة الإعداد للموسم، لكنهم لم يلتقوا أبداً مع الفريق الباسكي في مباراة رسمية من قبل.

وستكون هذه أول مواجهة تنافسية بين أتلتيك بلباو وأرسنال، وهي المرة الثالثة فقط التي يواجه فيها الفريق الإسباني منافساً إنجليزياً في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، حيث أُقصي الفريق الإسباني على يد مانشستر يونايتد في ربع النهائي موسم 1956-1957، وعلى يد ليفربول في دور سابق موسم 1983-1984.

وفيما يتعلق بالتوقعات الإحصائية، فقد توقعت شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بنسبة 45.3%، في حين بلغت نسبة فوز أتلتيك بلباو 28.2%، بينما بلغت نسبة التعادل 26.5%.