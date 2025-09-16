74% نسبة الفوز.. جوارديولا الأفضل في القرن الـ21

معتز الشامي (أبوظبي)

أينما ذهب، تتحطم الأرقام القياسية، في عام 2009، فاز بيب جوارديولا بستة ألقاب في عام واحد مع فريق برشلونة، كما فاز الفريق الإسباني ببطولتين لدوري أبطال أوروبا في 3 سنوات، وفي بايرن ميونيخ، فاز المدرب الإسباني بلقب الدوري الألماني في وقت مبكر للغاية، وقاد «البافاري» إلى سلسلة من 19 فوزاً متتالياً.

وعندما جاء إلى إنجلترا لتدريب مانشستر سيتي، تساءل الكثيرون عما إذا كان أسلوبه «تيكي تاكا» سينجح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورد جوارديولا بفوزه بستة من آخر سبعة ألقاب في الدوري، بما في ذلك أن يصبح أول فريق في تاريخ إنجلترا يفوز به أربع مرات متتالية.

وبدأ مانشستر سيتي هذا الموسم، متعثراً، بعد الهزيمة أمام توتنهام وبرايتون، ومع ذلك، فإن فوزه الحاسم في ديربي مانشستر بنتيجة 3-0 يوم الأحد أعادهم إلى المسار الصحيح.

وحقق جوارديولا إنجازاً جديداً، حيث حمل ديربي مانشستر في ملعب الاتحاد الرقم 600 مع الفرق التي تولى جوارديولا مسؤوليتها، محققاً سجلاً استثنائياً.

ووصل جوارديولا إلى 600 مباراة في الدوريات الخمسة الكبرى، محققاً 446 فوزاً، بنسبة فوز بلغت 74%، وتعرض لـ69 هزيمة فقط، بنسبة خسارة بلغت 11.5% فقط.

وسجلت فرقه 1501 هدف، بينما استقبلت شباكه 464 هدفاً فقط. هذا يعني أن معدل تسجيله 2.50 هدف في المباراة الواحدة، وتلقيه 0.77 هدف فقط في المباراة الواحدة، وخلال المواسم الـ16 التي تولى فيها مسؤولية فريق في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، فاز بلقب الدوري 11 مرة.

وفي برشلونة، فاز جوارديولا بالدوري الإسباني 3 مرات، واحتل المركز الثاني في موسمه الأخير خلف ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، وفي بايرن ميونيخ، فاز بالدوري الألماني في كل من مواسمه الثلاثة في ألمانيا.

وخلال مواسمه التسعة الكاملة مع مانشستر سيتي، فاز الإسباني بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، ولم يحتل أي مركز خارج المراكز الثلاثة الأولى.

وحلّ فريقه ثالثاً في موسمه الافتتاحي في الدوري الإنجليزي، وكذلك في الموسم الماضي، كما احتل المركز الثاني خلف ليفربول بقيادة يورجن كلوب في موسم 2019/20. ولكن كيف يُقارن سجل جوارديولا بسجل أفضل المدربين في هذا القرن؟.

وتتفوق نسبة فوز جوارديولا البالغة 74% على جميع المدربين الآخرين الذين تولوا مسؤولية ما لا يقل عن 200 مباراة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ مطلع القرن الحالي (21)، وبفارق كبير يليه في القائمة السير أليكس فيرجسون، الذي أدار 513 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2000، وحقق نسبة فوز 68% منها.

ويأتي في المركز الثالث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي حقق نسبة فوز 66% من 361 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي، ويحتل لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، المركز الرابع بنسبة فوز 65% من 262 مباراة.

ويحتل المدرب الأسطوري كارلو أنشيلوتي المركز الخامس، بعد أن أدار نحو 849 مباراة في الدوريات الخمسة الكبرى هذا القرن، بنسبة فوز بلغت 62%، كما يتواجد في المراكز العشرة الأولى كل من لوران بلان (62%)، وجوزيه مورينيو (61%)، وأوتمار هيتسفيلد (61%)، ودييجو سيميوني (60%)، وماسيميليانو أليجري (60%).