أموريم.. الأسوأ في حقبة ما بعد فيرجسون!

معتز الشامي (أبوظبي)

يعيش روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، حالة من التحدي رغم الوضع الصعب لفريقه، عقب الهزيمة بنتيجة 3-0 أمام مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، ونتيجة لذلك، تراجع الشياطين الحمر إلى المركز الرابع عشر في جدول الدوري، بأربع نقاط فقط من مبارياتهم الأربع الأولى.

ولم تكن هذه أسوأ بداية للنادي في الدوري منذ موسم 1992/1993 فحسب، بل تعني أيضاً أن المدرب البرتغالي لم يحصد سوى 31 نقطة من 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، أصر أموريم البالغ من العمر 40 عاماً على مواصلة نهجه.

وقال أموريم للصحفيين بعد المباراة: «لن أتغير. عندما أريد تغيير فلسفتي، سأغيرها. وإلا، فعليكم تغيير المدرب». وأضاف: «نتحدث عن ذلك في كل مباراة نخسرها. أؤمن بطريقتي، وسألعب بطريقتي حتى أرغب في التغيير».

وسواء كان أموريم يتحدى انتقادات وسائل الإعلام لفترة عمله في أولد ترافورد أو يوجّه رسالة واضحة لإدارة النادي، فقد كان تصريحاً جريئاً بالنظر إلى سجله حتى الآن. وقد يجبر النادي على إعادة النظر في خياراته، عندما يمعن النظر في ضعف التقدم الواضح، الذي أحرزه الفريق منذ تولي أموريم المسؤولية في نوفمبر الماضي.

ومنذ انضمام أموريم إلى مانشستر يونايتد، ظل النادي من أسوأ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع حصاد المدرب البرتغالي الشياطين الحمر في (المركز الـ17) على قدم المساواة في النقاط مع توتنهام، مع وجود الأندية التي هبطت في الموسم الماضي والأندية الصاعدة هذا الموسم فقط خلفهما، بسبب لعب عدد أقل من المباريات.

وبلغ متوسط نقاط أموريم في المباراة الواحدة في الدوري نقطة واحدة فقط في المباراة الواحدة، منذ تولى المسؤولية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 42% عن متوسط نقاط سلفه إريك تين هاج البالغ 1.72 نقطة في المباراة الواحدة.

ويحقق أموريم حالياً أسوأ معدل نقاط في المباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأي مدرب لمانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عام 2013، ولا يُعد أداء مدرب الشياطين الحمر الحالي أسوأ من سلفه فحسب، بل إنه أيضاً أقل بكثير من أداء أولي جونار سولشاير، وجوزيه مورينيو، ولويس فان جال، وديفيد مويس، وإذا اعتبر كل من هؤلاء المدربين أقل من التوقعات التي وضعها مجلس إدارة مانشستر يونايتد عليه، فيبدو أن مصير أموريم سيكون مسألة وقت فقط ما لم تتحسن النتائج بشكل كبير.