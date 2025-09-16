الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الكريكيت يفوز على عُمان في «الآسيوية»

منتخب الكريكيت يفوز على عُمان في «الآسيوية»
16 سبتمبر 2025 16:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف عروض أكاديمية «إن بي أيه» للمرة الأولى
انطلاق «جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي».. والجوائز 10 ملايين درهم

نجح منتخب الكريكيت في تحقيق فوز مريح على شقيقه العماني بفارق 42 نقطة في مباراته الثانية، ضمن المجموعة الأولى لكأس آسيا T 20، لعام 2025، على ملعب استاد زايد للكريكيت في العاصمة أبوظبي، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أمم آسيا للكريكيت، التي تحتضنها الإمارات حتى يوم 29 سبتمبر الجاري.
سجل المنتخب المضيف 172 نقطة مقابل 5 نقاط فقط لشقيقه العُماني، حيث قدم لاعبو البداية أداءً رائعاً من اللحظة الأولى في المباراة بغية التقدم وحسم المباراة.
سجل قائد منتخب الإمارات محمد وسيم 69 نقطة من 54 كرة، منها ست ضربات حدودية وثلاث ضربات سداسية، سجل أليشان شرفو 51 نقطة من 38 كرة، منها سبع ضربات حدودية وضربة واحدة فوقها.
حاصرت الإمارات المنتخب العُماني محققة 130 نقطة في 18.4 جولة، وتعثّر منتخب عُمان رغم جهود أريان بيشت وفيناياك شوكلا الحاسمة.
كان اللاعب جنيد صديق الخيار الأمثل للإمارات، حيث حصل على أربعة ويكيتات، بينما حصل حيدر علي ومحمد جواد الله على ويكيتين.
من جانب آخر يعود منتخب الإمارات للعب مجدداً، غداً الأربعاء، حيث يلتقي مع منتخب باكستان العتيد في موقعة استثنائية تقام باستاد دبي الدولي، تأتي بعد خسارة باكستان الأحد الماضي أمام الهند، وفوز الإمارات على عُمان أمس.

الكريكيت
منتخب الكريكيت
استاد زايد للكريكيت
أبوظبي
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©