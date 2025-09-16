منتخب الكريكيت يفوز على عُمان في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح منتخب الكريكيت في تحقيق فوز مريح على شقيقه العماني بفارق 42 نقطة في مباراته الثانية، ضمن المجموعة الأولى لكأس آسيا T 20، لعام 2025، على ملعب استاد زايد للكريكيت في العاصمة أبوظبي، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أمم آسيا للكريكيت، التي تحتضنها الإمارات حتى يوم 29 سبتمبر الجاري.

سجل المنتخب المضيف 172 نقطة مقابل 5 نقاط فقط لشقيقه العُماني، حيث قدم لاعبو البداية أداءً رائعاً من اللحظة الأولى في المباراة بغية التقدم وحسم المباراة.

سجل قائد منتخب الإمارات محمد وسيم 69 نقطة من 54 كرة، منها ست ضربات حدودية وثلاث ضربات سداسية، سجل أليشان شرفو 51 نقطة من 38 كرة، منها سبع ضربات حدودية وضربة واحدة فوقها.

حاصرت الإمارات المنتخب العُماني محققة 130 نقطة في 18.4 جولة، وتعثّر منتخب عُمان رغم جهود أريان بيشت وفيناياك شوكلا الحاسمة.

كان اللاعب جنيد صديق الخيار الأمثل للإمارات، حيث حصل على أربعة ويكيتات، بينما حصل حيدر علي ومحمد جواد الله على ويكيتين.

من جانب آخر يعود منتخب الإمارات للعب مجدداً، غداً الأربعاء، حيث يلتقي مع منتخب باكستان العتيد في موقعة استثنائية تقام باستاد دبي الدولي، تأتي بعد خسارة باكستان الأحد الماضي أمام الهند، وفوز الإمارات على عُمان أمس.