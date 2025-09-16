الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تشيلسي يضم الأرجنتيني بونانوت لقائمة «الأبطال»

تشيلسي يضم الأرجنتيني بونانوت لقائمة «الأبطال»
16 سبتمبر 2025 16:36

لندن (د ب أ)

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، ضم فاكوندو بونانوت إلى قائمته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المقرر أن يعوض بونانوت غياب داريو إيسوجو، الذي خضع لعملية جراحية في الفخذ، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال للشباب تحت 21 عاماً.
من المتوقع أن يغيب إيسوجو عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في وقت سابق من هذا الصيف أن الأندية المشاركة في المسابقات القارية، ستكون قادرة على ضم لاعب بديل مؤقت إلى قائمة لاعبيها في حال غياب أي لاعب بسبب إصابة طويلة الأمد أو مرض.
وتعاقد تشيلسي بطل كأس العالم للأندية، مع الجناح الأرجنتيني بونانوت (20 عاماً)، على سبيل الإعارة من فريق برايتون، منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز، في الأول من سبتمبر الجاري.

تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
يويفا
