ميلوش: عودة مذهلة.. إنه الشارقة شكراً للاعبين



علي معالي (أبوظبي)

الريمونتادا التي حققها الشارقة أمام الغرافة القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت ثمرة الروح العالية، التي سيطرت على اللاعبين، بعد أن تغيّر الحال كثيراً في الشوط الثاني، عندما طالب الصربي ميلوش ميلوجيفيتش لاعبيه بالاستمتاع بالكرة والابتعاد عن الضغوط، وهو ما جعل الفريق يتعادل 2-2، حتى جاء خطأ شاهين عبدالرحمن الذي تسبب في ضربة جزاء سجل منها الغرافة هدفه الثالث، لتنقلب المباراة رأساً على عقب من جديد، وتتوالى الأحداث الغريبة لتنتهي بـ«ريمونتادا» هي الأقوى في بداية المشوار الآسيوي.

قال ميلوش: «عودة مذهلة، هذا ما أفكر فيه، انطباعي الأخير أن قلب التأخر 0-2 إلى فوز 4-3 كان أمراً مهماً للغاية، كل التهنئة للاعبين على الطاقة التي أظهروها في الشوط الثاني، خاصة فيما يتعلق بعقليتهم ودافعهم، هذا بالضبط ما نريده».

وأضاف: رغم أننا واجهنا بعض المشكلات الواضحة في الشوط الأول، من تغييرات وإصابات وغيرها، فإن اللاعبين أظهروا أنه إذا استطعنا التحسّن في بعض التفاصيل الصغيرة، يمكن أن نكون أقوياء فعلاً محلياً وقارياً. كل التهنئة للاعبين، لأن هذا الانتصار كان ثمرة جهدهم. بفضلهم قلبنا مجريات المباراة».

والغريب أن ميلوش يعترف بأن لديه 3 لاعبين في المركز (10)، وصفهم بالممتازين، ولكنه في نفس الوقت لم يدفع بأي لاعب منهم وهم إيجور وفراس بالعربي وتعرابت وقال: «الجميع يحب اللاعبين في مركز (10) وأنا أحبهم أيضاً، لكن لا يوجد مدرب في العالم يستطيع الدفع بهم مرة واحدة».

وعن الشاب الجديد فيتا فيتاي قال: «طاقة كبيرة بالفريق، ومع مرور الوقت سوف يتحسن كثيراً».