الوصل يبدأ حلمه القاري أمام الاستقلال الإيراني

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل الوصل مواجهة من العيار الثقيل مساء الغد عندما يفتتح مشواره في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، بلقاء الاستقلال الإيراني، عند الثامنة مساء على استاد زعبيل بدبي، في مواجهة ينتظرها عشاق «الفهود» بشغف كبير، وطموحات عالية، كونها تشكّل الانطلاقة الأولى نحو الحلم القاري الذي طالما راود جماهير «الإمبراطور».

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 13 نادياً للمرة الأولى لهم في تاريخ المسابقة الجديدة، أبرزهم، الوصل، النصر السعودي، الأهلي القطري، الاستقلال الإيراني، وأرقداج التركماني، جوا الهندي، جامبا أوساكا الياباني، بوهانج ستيلرز الكوري.

ويخوض الوصل لقاء الغد مكتمل الصفوف، وسط طموحات كبيرة ورغبة عارمة في تسجيل بداية قوية أمام خصم صعب، وقد شهد التدريب الأخير الذي جرى مساء أمس حضور أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، في خطوة هدفت إلى شد أزر اللاعبين وإظهار الالتفاف الإداري حول الفريق.

ولم يتوقف الدعم عند حدود الإدارة، إذ حرصت رابطة جماهير الوصل على الحضور بكثافة في المدرجات خلال الحصة الأخيرة، مرددين الهتافات ورافعين الأعلام، لتأكيد وقوفهم خلف اللاعبين في مشوارهم القاري.

وفنياً، بدا واضحاً أن الفريق استفاد من فترة توقف الدوري لإعادة ترتيب أوراقه، خاصة بعد بداية متباينة محلياً، فقد ظهر الوصل بصورة هجومية قوية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل لاعبوه تسعة أهداف في الدور الأول أمام الظفرة، معوضين خسارتهم أمام الفريق نفسه في الجولة الثانية من الدوري، فيما قدمت الصفقات الجديدة أوراق اعتمادها سريعاً، وأسهمت في رفع الفاعلية الهجومية، الأمر الذي عزّز ثقة الجهاز الفني بقيادة كاسترو في إمكانية المنافسة آسيوياً، حيث ينوي الاعتماد على شراسة الهجوم عبر الأطراف ومن العمق، بالإضافة لاستغلال القدرات الفردية المميزة للاعبين، لاسيما الخماسي، هوجو نيتو وسرجينهو وبيدرو ماليرو، بالإضافة للدور اللافت لكل من علي صالح وخيمينيز، فيما يتوقع أن يكون لفابيو ليما بصمة في اللقاء حيث غاب التشكيلة الأساسية للفريق أمام العين.

لكن على الجانب الآخر، اكتفى الفريق بالتعادل الإيجابي أمام العين في الجولة الماضية من دوري أدنوك، وهي نتيجة أثارت شيئاً من القلق لدى بعض الجماهير التي تطمح لرؤية فريقها أكثر قوة وصلابة، إلا أن الثقة مازالت حاضرة في قلوب اللاعبين والإدارة على حد سواء.

من جانب شدد نيكولاس خيمينيز، نجم وسط الوصل، على أن البطولة القارية تمثل حلماً مشتركاً بين اللاعبين والجماهير، وقال في تصريحات خاصة «جماهيرنا تحلم بالبطولة الآسيوية، ونحن نشاركهم الحلم نفسه، ندرك تماماً أن النسخة الحالية ستكون صعبة للغاية نظراً لقوة المنافسة في جميع المجموعات، وهذا يتطلب منَّا دخول كل مباراة بروح قتالية عالية وتركيز شديد، نحن جميعاً على قلب رجل واحد، هدفنا إسعاد جماهير الوصل والقتال بشعار النادي أمام كل المنافسين، والبداية ستكون أمام فريق كبير بحجم الاستقلال».

وأضاف: ما يميز الوصل هذا الموسم هو حالة الوحدة داخل الفريق والدعم الكبير من الجماهير، مؤكداً أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ النادي القاري.

وتبدو مواجهة الاستقلال الإيراني بمثابة الاختبار الأول للفهود في رحلة طويلة وشاقة، لكنها في الوقت نفسه فرصة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الوصل حاضر للمنافسة وليس لمجرد المشاركة، وبالنسبة للجماهير الوصلاوية، فإن البطولة ليست مجرد محطة عابرة، بل هي حلم طال انتظاره، وأمل كبير بأن يروا فريقهم بين كبار القارة ينافس على اللقب.