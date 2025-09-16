تأجيل عودة برشلونة إلى «كامب نو»

لندن (د ب أ)

أكد نادي برشلونة، اليوم، أن مباراته ضد خيتافي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، المقررة يوم الأحد المقبل، ستقام على ملعب «يوهان كرويف»، الذي يتسع لستة آلاف متفرج، وهو الملعب الذي يلعب فيه فريقا برشلونة «ب» و«برشلونة للسيدات» بانتظام.

وكان برشلونة يأمل في افتتاح ملعبه المجدد في نوفمبر من العام الماضي، وأصدر برشلونة بياناً، اليوم «الثلاثاء»، جاء فيه: «يواصل النادي العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو المجدد في المستقبل القريب».

أضاف الفريق الكتالوني في بيانه: «يتقدم نادي برشلونة بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في عملية معقدة ومثيرة مثل العودة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو المجدد».