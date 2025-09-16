الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبوظبي تستضيف عروض أكاديمية «إن بي أيه» للمرة الأولى

أبوظبي تستضيف عروض أكاديمية «إن بي أيه» للمرة الأولى
16 سبتمبر 2025 17:12

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، فعاليات عروض أكاديمية «إن بي أيه» لكرة السلة، الحدث الذي تنظمه الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، بهدف تسليط الضوء على أبرز المواهب الشابة من مختلف أكاديميات الـ NBA حول العالم.
ويقام الحدث، من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري في جامعة نيويورك أبوظبي، ويتم خلاله مشاركة 4 من أبرز مقدمي برامج تطوير كرة السلة للشباب حول العالم، وهي أكاديمية NBA أفريقيا، وسنتر أوف إكسلنس الأسترالي، وأكاديمية إنسيب الفرنسية، وأكاديمية آي إم جي أسندر إيليت الأميركية.
وقال نيل ماير، نائب الرئيس ورئيس عمليات كرة السلة في أوروبا والشرق الأوسط لدى الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية: «منذ عام 2022، يشكل تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عاملاً محورياً في تسريع نمو كرة السلة في المنطقة، وجعل العاصمة مركزاً رئيسياً في المنطقة».
وأضاف: «البنية التحتية المتطورة، والالتزام برعاية جيل الشباب، والرؤية العالمية لأبوظبي، ساهمت مجتمعةً في جعلها الموقع الأمثل لاستضافة هذه الفعالية الأولى من نوعها».
وتأتي الفعالية قبل أيام من استضافة أبوظبي لفريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز يومي 2 و4 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا، في مباراتين وديتين تحضيريتين ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

أبوظبي
دوري كرة السلة الأميركي
NBA
جامعة نيويورك أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©