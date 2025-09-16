560 رياضياً يشاركون في تحدي محارب الجليد

دبي (الاتحاد)



شارك 560 رياضياً في النسخة 16 من تحدي محارب الجليد، التي أقيمت في سكي دبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وجمع مسار العوائق الأروع في دبي 69 جنسية، من بينهم 194 إماراتياً، من مختلف مستويات الخبرة واللياقة، حيث انطلقوا في اختبار من 28 عائقاً، وسط درجات حرارة تحت الصفر، لاختبار حدودهم العقلية والبدنية.

وتصدّر فئة النخبة هالفارد بورشيم، تلاه أليشر نازاروف، وجاء ثالثاً ريتش زيلينسكي، أما في فئة النخبة للسيدات، فقد تصدّرت ميخالا رادومسكا، ولحقت بها فروغ شكيبا.

وحلّ في المركز الأول لفئة الأفراد كل من تيو زامبا وهيلدا ألين لفئتي الرجال والنساء، وجاء بعدهما ييسون لونذونو فرانكو وناتالي ميشيفا، فيما أكمل شيفا شاهي وندى عمر قائمة المراكز الثلاثة الأولى.