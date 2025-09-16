استغناء يونايتد عن أموريم يساوي 12 مليون إسترليني

علي معالي (أبوظبي)

الأزمة التي يعاني منها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست في المدرب البرتغالي روبن أموريم فقط، بل ستكون في قرار الإقالة إذا اتمت لهذا المدرب في ظل المركز الذي لا يليق بالنادي الكبير والعريق.

سوف يتعين على مانشستر يونايتد إنفاق ما يقرب من 12 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن العقد إذا قرر إقالة المدرب روبن أموريم.

يحصل المدرب البرتغالي على راتب قدره (125 ألف جنيه إسترليني) في الأسبوع، ويستمر العقد حتى عام 2027، ويُقال إن عقد أموريم له شروط صارمة وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية، يجب على مان يونايتد إنفاق حوالي 11.9 مليون جنيه إسترليني لتعويض العقد إذا انفصلوا عنه، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنفق فيها النادي مبلغاً كبيراً من المال لتعويض العقد، في نهاية العام الماضي، أنفق «الشياطين الحمر» ما يصل إلى 14.5 مليون جنيه إسترليني لتصفية عقد المدرب إريك تن هاج وفريقه بعد إقالته.

يعد إنهاء العقد مع المدرب أموريم في هذا الوقت قراراً صعباً للغاية بالنسبة للسير جيم راتكليف، وقالت صحيفة الجارديان إن استبدال تن هاج بأموريم في أكتوبر 2024 وحده كلف «الشياطين الحمر» ما يصل إلى 21.4 مليون جنيه إسترليني.

وحتى الآن، فاز أموريم ب 8 انتصارات فقط في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه في نوفمبر 2024، ويحتل الفريق المركز 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط فقط بعد 4 جولات.