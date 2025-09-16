الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استغناء يونايتد عن أموريم يساوي 12 مليون إسترليني

استغناء يونايتد عن أموريم يساوي 12 مليون إسترليني
16 سبتمبر 2025 19:41

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أموريم.. الأسوأ في حقبة ما بعد فيرجسون!
فان دايك يشيد بالطريقة الهجومية لمدرب ليفربول

الأزمة التي يعاني منها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست في المدرب البرتغالي روبن أموريم فقط، بل ستكون في قرار الإقالة إذا اتمت لهذا المدرب في ظل المركز الذي لا يليق بالنادي الكبير والعريق.
سوف يتعين على مانشستر يونايتد إنفاق ما يقرب من 12 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن العقد إذا قرر إقالة المدرب روبن أموريم.
يحصل المدرب البرتغالي على راتب قدره (125 ألف جنيه إسترليني) في الأسبوع، ويستمر العقد حتى عام 2027، ويُقال إن عقد أموريم له شروط صارمة وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية، يجب على مان يونايتد إنفاق حوالي 11.9 مليون جنيه إسترليني لتعويض العقد إذا انفصلوا عنه، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنفق فيها النادي مبلغاً كبيراً من المال لتعويض العقد، في نهاية العام الماضي، أنفق «الشياطين الحمر» ما يصل إلى 14.5 مليون جنيه إسترليني لتصفية عقد المدرب إريك تن هاج وفريقه بعد إقالته.
يعد إنهاء العقد مع المدرب أموريم في هذا الوقت قراراً صعباً للغاية بالنسبة للسير جيم راتكليف، وقالت صحيفة الجارديان إن استبدال تن هاج بأموريم في أكتوبر 2024 وحده كلف «الشياطين الحمر» ما يصل إلى 21.4 مليون جنيه إسترليني.
وحتى الآن، فاز أموريم ب 8 انتصارات فقط في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه في نوفمبر 2024، ويحتل الفريق المركز 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط فقط بعد 4 جولات.

مانشستر يونايتد
روبن أموريم
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©