الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الإصابات تضرب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول

الإصابات تضرب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول
16 سبتمبر 2025 19:54

مدريد (أ ب)

يعاني فريق أتلتيكو مدريد غيابات عديدة في صفوفه قبل مواجهة ليفربول، غداً الأربعاء، في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أعلن النادي الإسباني اليوم غياب أربعة لاعبين عن رحلة الفريق إلى إنجلترا، أبرزهم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، كما سيغيب أيضاً المدافع خوسيه ماريا خيمينيز وثنائي الوسط أليكس باينا وجوني كاردوسو، المنضمان حديث لصفوف الفريق المدريدي خلال الصيف الجاري.
وأصيب الثلاثي ألفاريز وباينا وخيمينيز في فوز أتلتيكو مدريد على أرضه بنتيجة 2-0 على فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، أما كاردوسو فأصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال التدريبات.
وكان أتلتيكو مدريد، الساعي للفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، ودع دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
