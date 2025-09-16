بافوس القبرصي.. قصة خيالية في الملاعب الأوروبية

علي معالي (أبوظبي)

من المتوقع أن يصبح نادي بافوس القبرصي، وهو نادٍ تم تأسيسه منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، «حصان» النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، حيث يشارك في هذه البطولة الكبيرة للمرة الأولى في مسيرته، وهو واحد من أحدث أندية البطولة بشكل عام، حيث أنشئ منذ 11 عاماً فقط.

وصفت صحيفة «التايمز» البريطانية بافوس بأنها قصة خيالية «مشوبة بالغرابة» لكرة القدم العالمية، سيكون ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا مساء يوم غدٍ الأربعاء عندما يحل ضيفاً على أولمبياكوس، عملاق كرة القدم اليونانية.

تأسس نادي بافوس القبرصي 10 يونيو 2014، بعد انضمام ناديي بافوس وكوكليا معاً، ليمثل منطقة بافوس في قبرص، على ملعب «ستيليوس كيرياكيديس»، ويتسع لأكثر من 9 آلاف متفرج.

ولعب نادي بافوس موسمه الأول في دوري الدرجة الثانية القبرصي، وصعد كوصيف موسم 2014-2015 إلى الدرجة الأولى ثم هبط مجدداً بعدها بموسم، قبل أن يكرر صعوده موسم 2016-2017.

ونادي بافوس وصل إلى مرحلة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم كانت زلزالاً، ويشهد موسم 2025-2026، مشاركته في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وهو أيضاً واحد من 4 أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة هذا الموسم، جنباً إلى جنب مع كايرات ألماتي (كازاخستان)، يونيون سان جيلواز (بلجيكا) وبودو جليمت (النرويج)

وسيكون جدول مباريات بافوس مليئاً بالتحديات، عندما يتعين عليهم مواجهة أولمبياكوس أو بايرن ميونيخ أو يوفنتوس أو فياريال أو سلافيا براج أو موناكو أو كايرات ألماتي.