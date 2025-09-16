إشادات عالمية بالتنظيم الاحترافي لمونديال المواي تاي للشباب في أبوظبي



أبوظبي (وام)

حظي «مونديال الشباب للمواي تاي»، المقام حالياً في «سبيس 42 أرينا» بأبوظبي، بإشادات واسعة من مسؤولي المنتخبات المشاركة الذين أكدوا أن البطولة تحظى بمستوى عالمي واحترافي في التنظيم والاستضافة، ما وفر بيئة مثالية للاعبين، ساعدتهم على إبراز طاقاتهم وقدراتهم.

نظم الحدث «اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج»وسط مشاركة قياسية بوجود 2000 مشارك، من بينهم اللاعبون والوفود الإدارية، من 100 دولة، وسط إشادة دولية واسعة بمستوى الخدمات والتجهيزات الفنية واللوجستية، التي عكست المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وأكد المهندس عبدالعزيز البنان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، أن المنتخب السعودي شارك في البطولة بـ 28 لاعباً، مشيداً بالتنظيم الاحترافي للبطولة، والمتابعة الدقيقة من قبل اتحاد الإمارات، وحرصه على توفير كل سبل الراحة والدعم لجميع الوفود.

وأضاف أن هذه الجهود تعكس اهتمام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها وجهة عالمية للرياضات القتالية، إلى جانب دعمها الكبير لمسيرة تطور المواي تاي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال مصطفى جبار، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، إن البطولة تشكل محطة إعداد أساسية للمنتخب العراقي الذي يشارك بـ 27 لاعباً ولاعبة، في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية بالبحرين 2025، مؤكداً أن استضافة الإمارات للبطولة بهذا المستوى التنظيمي العالمي، تعكس رؤية استراتيجية لتطوير قدرات اللاعبين، وتوسيع نطاق التنافس الدولي.

وفي السياق ذاته، أعربت جوي فرنانديز، الأمين العام لاتحاد المواي تاي الفلبيني، عن تقديرها الكبير لحسن التنظيم في أبوظبي، مشيرة إلى مشاركة وفد بلادها بـ 21 شخصاً، من بينهم 12 لاعباً ولاعبة، بهدف المنافسة القوية وتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت فرنانديز أن البطولة تجربة إيجابية لمنتخب الفلبين، بفضل البيئة المثالية التي وفرتها اللجنة المنظمة، والاحترافية العالية في تفاصيل الحدث كافة، من إقامة وتنقلات، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي.