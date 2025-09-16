كين: البايرن لن يكون «الأضعف» أمام تشيلسي!

برلين (د ب أ)

أكد هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، أن فريقه لن يكون الطرف الأضعف عندما يلاقي تشيلسي الإنجليزي، غداً الأربعاء، في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كين في مؤتمر صحفي اليوم: «بايرن ميونيخ يسعى للفوز في كل مباراة أو بطولة، ولن نكون الطرف الأضعف، رغم أننا بصدد مواجهة عدد من أفضل أندية أوروبا في رحلة طويلة، نتمنى أن تستمر حتى مايو».

وأضاف: «بإمكاننا الفوز على أي فريق في ملعبنا أليانز أرينا، وعلينا بذل أقصى مجهود إذا أردنا الفوز على تشيلسي».

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات مع فريقه السابق توتنهام لعب كين ضد تشيلسي العديد من المباريات، لكنه لا يتخوف من مواجهة فريق بالدوري الإنجليزي، الذي يصنف الأفضل والأقوى في العالم.

وتابع كين: «التوقعات تبقى كبيرة عندما تواجه فريقاً إنجليزياً، وكراهية جمهور تشيلسي وأرسنال، اعتبرها حافزاً لي».

وودع بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الثمانية أمام إنتر ميلان.

وقال فنسنت كومباني مدرب بايرن: «عانينا أمام إنتر ميلان من غياب 9 لاعبين بسبب الإصابة، ومع ذلك قدمنا أداء جيداً، ونتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، ليكون لدينا أفضل قوام ممكن».

أضاف كومباني: «الفريق بالكامل مستعد لدوري أبطال أوروبا، نريد الفوز بهذا اللقب، وباقي الفرق لديها نفس الطموح أيضاً، والتركيز حالياً على مواجهة تشيلسي، لكن الحلم يبقى قائماً».

ولم تتضح بعد جاهزية نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن المعار من تشيلسي الإنجليزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

واختتم مدرب بايرن: «لقد تدرب جاكسون مع الفريق لأول مرة اليوم، ونترقب حالته غداً، بالطبع اللعب ضد فريقك السابق يكون حافزاً لأي لاعب، وفي كل الأحوال ستكون مباراة مميزة».