اختتام بطولة الجودو للمراحل السنية في الشارقة



الشارقة (وام)

اختتمت بطولة الجودو للمراحل السنية منافساتها في صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، بمشاركة 160 لاعباً مثلوا أربعة أندية هي نادي الشارقة الرياضي، ونادي كلباء، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي خورفكان.

نظم البطولة «مجلس الشارقة الرياضي» في إطار حرصه على تطوير المستويات الفنية للاعبين، وتهيئتهم للاستحقاقات المقبلة، ضمن برامج دعم الألعاب الفردية وتعزيز قاعدة الممارسين في رياضة الجودو.

وشهدت البطولة منافسات قوية في فئات البراعم والأشبال والناشئين، وتوّج الفائزين جاسم الدوخي، رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، بحضور عدد من المسؤولين في المجلس من بينهم خالد غابش، والوليد بن محمد، وسمير جورج.

وأسفرت نتائج المنافسات بفئة البراعم عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، يليه نادي الشارقة الرياضي ثانياً، ثم نادي كلباء ثالثاً.

وفي فئة الأشبال جاء نادي الشارقة الرياضي في المركز الأول، ونادي كلباء ثانياً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً وبفئة الناشئين أحرز نادي الشارقة الرياضي المركز الأول، ونال نادي خورفكان المركز الثاني، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.