مونشنجلادباخ يفكر في الإبقاء على «المدرب المؤقت»

مونشنجلادباخ (د ب أ)

يعتقد رولاند فيركوس المدير الرياضي لنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، أن المدرب المؤقت إيوجين بولانسكي لديه فرصة جيدة لأن يتولى المهمة بشكل دائم مع الفريق.

وقال فيركوس عن موقف بولانسكي: «بالتأكيد هناك شيء ما سيشكل هذا الأمر، لكننا أوضحنا لبولانسكي أن الفرصة سانحة بالنسبة له، ولم نحدد له موعداً نهائياً».

وتابع: «بالتأكيد لن يكون المحك هو لقاء باير ليفركوزن، هذا أمر محتوم».

وقاد بولانسكي الفريق الأول لجلادباخ بعدما كان مدرباً لفريق الشباب تحت 23 عاماً بالنادي، حيث انفصل الفريق الألماني عن مدربه السويسري جيراردو سيواني بعد 3 مباريات فقط من بداية موسم الدوري الألماني.

وسيكون الاختبار الأول للمدرب الجديد خارج ملعبه ضد وصيف البطل في النسخة الماضية باير ليفركوزن.

ولم يسجل جلادباخ أي أهداف منذ انطلاق الموسم، وحصد الفريق نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين في 3 مباريات.

وذكر فيركوس أن جلادباخ كان يبحث عن مدرب جديد، لكنه وجد ضالته في بولانسكي، الذي يتوافق مع هوية النادي. وقال المدير الرياضي: «إيوجين هو شخص كله حيوية، ولقد انتظر هذه الفرصة ويستحقها».